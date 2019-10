Odborári v Southwest Airlines očakávajú, že lety strojov Max sa obnovia až vo februári alebo marci

dnes 11:16 -

Podľa vedenia odborárov v americkej leteckej spoločnosti Southwest Airlines ich firma pravdepodobne obnoví premávku strojov Boeing 737 Max vo februári alebo v marci, čiže podstatne neskôr, ako očakáva manažment tohto leteckého prepravcu a výrobca lietadiel Boeing. Predstavitelia odborárov uviedli, že návrat uzemnených lietadiel bude oneskorený z viacerých dôvodov, vrátane požiadaviek na tréning pilotov. Stroj Max je uzemnený od marca tohto roka po dvoch nehodách, pri ktorých zomrelo 346 ľudí.

Spoločnosť Southwest Airlines, ktorá má vo svojej flotile najväčší počet lietadiel Max, vyradila tieto stroje zo svojho letového harmonogramu do 5. januára. "Pokiaľ ide o nás myslíme si, že pôjde o február alebo marec," povedal Jon Weaks, šéf združenia pilotov firmy Southwest Airlines. Hovorkyňa leteckej firmy Brandy Kingová uviedla, že Southwest čaká na viac informácií o načasovaní návratu strojov Max do premávky od federálnych regulátorov. Hovorca Boeingu Gordon Johndroe v tejto súvislosti uviedol: "Hoci rozhodnutie je na regulátoroch, my pokračujeme v práci zameranej na návrat stroja Max do premávky v štvrtom kvartáli tohto roka".