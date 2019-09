USA budú môcť za dotácie pre Airbus uvaliť clá na výrobky z EÚ za 7,5 mld. USD

dnes 20:18 -

Spojené štáty budú mať za dotácie Európskej únie pre výrobcu lietadiel Airbus možnosť zaviesť dovozné clá na výrobky z EÚ v hodnote približne 7,5 miliardy USD (6,86 miliardy eur) ročne. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s rozhodovaním arbitrážneho súdu Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

WTO už skôr rozhodla, že európsky Airbus, ale aj americký rival Boeing, poberali na jednej strane od EÚ a na druhej od americkej vlády nelegálne dotácie. V prípade dotácií pre Airbus WTO rozhodovala skôr, takže o výške sankcií Bruselu voči USA by mala rozhodnúť až v nasledujúcich mesiacoch.

Washington pôvodne plánoval uvaliť dovozné clá na výrobky z EÚ v hodnote vyše 11 miliárd USD ročne. Medzičasom už oznámil aj produkty, ktorých by sa clá mali týkať. Okrem lietadiel a komponentov by clá mali zasiahnuť aj európsky luxusný tovar či potraviny ako olivový olej, vína či syry. Reálna suma však závisí od verdiktu arbitrážneho súdu WTO, ktorý by mal výšku sumy oficiálne oznámiť na budúci týždeň.

Ako uviedol jeden zo zdrojov, arbitrážny súd WTO umožnil zavedenie ciel na európske tovary za 7,5 miliardy USD ročne. Aj keď je suma nižšia, než predpokladali USA, stále je to dosť vysoký objem financií. Očakáva sa, že Washington clá uvalí a otvorí tak ďalší front v globálnom obchodnom spore.

V tomto prípade je Brusel v nevýhode. Na rozdiel od predchádzajúcich amerických ciel, ako napríklad na oceľ a hliník, totiž nemôže okamžite reagovať odvetnými opatreniami. V prípade tohto sporu rozhoduje WTO, takže čo sa týka odvety za dotácie USA pre Boeing musí čakať. Do takej pozície, v akej je teraz Washington, sa Brusel dostane až o niekoľko mesiacov.