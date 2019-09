V rozpočte budú podľa aktuálnej prognózy v ďalších rokoch chýbať stovky miliónov eur

dnes 13:33 -

V slovenskom rozpočte budú v nasledujúcich rokoch chýbať stovky miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnej daňovej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií. Kým tohtoročnú prognózu daňových a odvodových príjmov oproti júnovým odhadom zhoršili iba o 66 miliónov eur, v nasledujúcich troch rokoch má výpadok na daniach a odvodoch dosiahnuť v priemere až 700 miliónov eur ročne. Nové opatrenia koaličných strán pritom budú podľa analytikov znamenať od budúceho roka zníženie príjmov verejnej správy v priemere o zhruba 300 miliónov eur ročne.

Podľa ministerstva financií tak nová daňová prognóza ide v šľapajách nedávno zverejnenej makroekonomickej prognózy, ktorá potvrdila spomalenie rastu slovenskej ekonomiky na 2,4 % v tomto roku a 2,3 % v budúcom roku. Najväčší podiel na prepade príjmov bude mať podľa ministerstva v rokoch 2020 až 2022 trh práce, ktorý spomalí a spôsobí pokles daňových a odvodových príjmov z práce. Okrem toho analytici očakávajú aj nižšiu spotrebu domácností. Výpadok ešte prehĺbi spomínaný koaličný balíček legislatívnych opatrení.

„Žiaľ potvrdili sa naše obavy, že spomalenie ekonomiky bude mať dopad aj na dane a odvody. Ten prepad je však oproti júnu obrovský a to má samozrejme negatívny vplyv aj na pripravovaný rozpočet. Nehovorí sa mi to ľahko, ale situácia je vážna. Verím však, že rozpočet aj napriek týmto číslam zostavíme tak, aby sme ho v zákonom stanovenom termíne predložili na vládu a následne do parlamentu,“ reagoval minister financií Ladislav Kamenický.