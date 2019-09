Thomas Cook sa musí obracať v hrobe

Zdroj: NYT

Foto: SITA/AP;Telegraph.co.uk

dnes 9:56 -

„Bol by šokovaný a zdesený,“ povedal Piers Brendon, autor knihy Thomas Cook: 150 rokov populárneho turizmu. „Chamtivosť a nespôsobilosť zničili firmu, ktorej meno vo svete rezonuje takmer 200 rokov,“ cituje Brendona New York Times.

Niet divu, že na krach spoločnosti existujú rôzne teórie. V máji vykázala cestovka za prvú polovicu roka stratu vo výške 1,5 miliardy libier. Teplotná vlna v roku 2018 „znížila dopyt zákazníkov po zimnom slnku“. Ešte dôležitejšie je, že generálny riaditeľ, Peter Fankhauser, sa odvolával nna nejasnosti týkajúce sa Brexitu. „Dnes niet pochýb o tom, že kvôli Brexitu mnoho zákazníkov Spojeného kráľovstva odložilo svoje dovolenkové plány na toto leto.“ Niektorí označujú krach cestovnej kancelárie za prvú významnú obeť Brexitu. Súčasný pokles libry, všeobecne považovaný za vedľajší účinok Brexitu, spôsobil, že dovolenky boli drahšie.

Iní však tvrdia, že osud spoločnosti bol spečatený už dávnejšie. Dlho predtým, ako bolo referendum o vystúpení Británie z únie. Po celé roky hrával Thomas Cook trochu horúčkovitú a fantasticky nákladnú hru, keď sa snažil dostať do digitálneho veku. Nakoniec dlh narástol na 2,1 miliardy dolárov, podľa spoločnosti kvôli drahým a zle načasovaným investíciám.





Najproblematickejšie bolo zlúčenie s MyTravel v roku 2007, s hlavným britským konkurentom. Ukázalo sa to ako veľmi drahý nesprávny krok. Do roku 2010 sa dlh v novej skupine viac ako zdvojnásobil na ekvivalent jednej miliardy dolárov. Dokonca ešte aj tento rok stále pociťovali dopady fúzie, najväčší podiel v strate vo výške 1,5 miliardy GBP oznámenej v máji pripísala firma spojeniu s MyTravel.

V roku 2010 prišla zmluva so spoločnosťou Co-operative Travel, ktorá prevádzkovala 400 obchodov nachádzajúcich sa v oblasti významných nákupných centier v Británii aj mimo nej. Vďaka 800 obchodom sa Thomas Cook stal kráľom maloobchodného cestovného ruchu s fyzickými pobočkami, hoci väčšina klientov smerovala do on-lineu. „Spoločnosť mala veľké množstvo kancelárií kde si ľudia rezervujú dovolenky,“ uviedla Julie Palmerová, regionálna manažérka Begbies Traynor, podnikovej reštrukturalizačnej spoločnosti pre NYT. „Vstúpili, rozprávali sa, nejaký čas si prezerali katalógy. Potom sa vrátili nasledujúci deň a rezervovali si cestu prostredníctvom cestovnej kancelárie. Nepamätám si, kedy som takto naposledy rezervovala dovolenku. “





V roku 2011 Thomas Cook požiadal veriteľov o injekciu v hodnote približne 125 miliónov dolárov. A v roku 2012 firma pochopila pochabosť stratégie rozsiahlej siete pobočiek. Plán obratu znamenal zatvorenie 200 z nich.

To všetko by si skromný baptistický kazateľ, ktorý sa narodil v roku 1808, dokázal len ťažko predstaviť. Bolo by to v rozpore s jeho povahou. Thomas Cook považoval alkohol za mimoriadne ničivého nepriateľa vo viktoriánskej ére. Keď mal 32 rokov, zorganizoval skupinu 500 podobne zmýšľajúcich občanov, aby šli vlakom na abstinenčné stretnutie vzdialené 12 míľ. V priebehu nasledujúcich troch rokov boli snahy Thomasa Cooka prelomovými občianskymi činmi inšpirovanými horlivosťou o sociálnu reformu, nie honbou za ziskom. Cestovanie považoval za najlepšiu alternatívu démonického nápoja. V roku 1845 začal zarábať peniaze, najskôr výletmi do Liverpoolu, potom do Walesu, po Škótsku, Írsku Spojenom kráľovstve aj do Spojených štátov, Európy a na Blízky východ.





Keď sa železniciam podarilo zmeniť cestovanie, načasovanie jeho aktivít bolo dokonalé. Spoločnosť sa čoskoro zameriavala na najbohatšie demografické skupiny. „Rýchlo sa presunula smerom hore, k aristokracii, a stala sa známa ako cestovná kancelária do Britského impéria,“ uviedol Brendon. „Bolo to takmer ako súčasť verejnej služby. Bola to spoločnosť, ktorá prepravila všetkých najdôležitejších ľudí na diamantové jubileum kráľovnej Viktórie. “

V roku 1928 bola firma predaná belgickej spoločnosti Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Keď Nemecko okupovalo Belgicko v druhej svetovej vojne, britská vláda firmu znárodnila. Vládny krok bol kritizovaný, ale 50. a 60. roky zaznamenali nárast zahraničného cestovania. "Bola tam obrovská túžba dostať sa preč od úspornej, šedej, povojnovej Británie," uviedol Roger Bray z časopisu Silver Travel Advisor. "Ľudia mali viac peňazí a chceli ich minúť."

Thomas Cook sa v roku 1972 opäť dostal do súkromných rúk. Podnikanie sa s príchodom internetu radikálne zmenilo. Rezervácia z pohodlia domova a ponuky balíčkov s ubytovaním sa stali jadrom podnikania. Počet cestovateľov zo Spojeného kráľovstva, ktorí využili tento druh dovolenky, dosiahol v roku 2018 18 miliónov. "Ak sa vrátite späť o 25, 30 rokov, je pravda, že okolo 90 percent dovoleniek boli balíčky zájazdov," uviedol hovorca združenia ABTA, asociácie cestovných kancelárií a touroperátorov, Sean Tipton. „Teraz je to menej ako polovica, ale rekordný počet ľudí si nakupuje dovolenky. Takže je to stále silná firma. “

Britská vláda vyčlenila 100 miliónov libier, aby dostala domov zákazníkov uviaznutých v zahraničí. Označuje sa to za najväčšiu mieru záchrany v histórii krajiny. Suma by sa ešte mohla zvýšiť, ale štátny tajomník pre dopravu Grant Shapps povedal, že je to omnoho lacnejšie ako úplná záchrana cestovnej kancelárie.







Pre tých, ktorí prišli o peniaze v akciách Thomas Cook, zostáva už len výčitka svedomia investora. Turecký podnikateľ Neset Kockar nedávno prevzal 8-percentný podiel v spoločnosti a hľadal možnosti na záchranu. Po ohlásení krachu, na webe turizmguncel.com napísal: „nevedel som, že to bolo až tak zlé. Nemôžete urobiť toľko chýb, jednu po druhej.“