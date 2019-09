Jediný graf: Nadišiel čas zbaviť sa amerických akcií

Zdroj: themacrotourist

Typicky býčí investor, ktorý píše blog Macro Tourist, poukázal na graf od Jima Bianca zo spoločnosti Bianco Research. Kevin Muir, stratég East West Investment Management, ho považuje za dobrý argument, prečo vystúpiť z dlhých pozícií v amerických akciách a hľadať príležitosti inde. "Krajina s hlavnou rezervnou menou sveta má najvyššiu mieru politiky úrokových sadzieb v rámci rozvinutých krajín," napísal Muir. "Ak sa pozrieme do histórie, často sa to časovo zhodovalo s krízami na trhu."

Muir si myslí, že svet by mal nasledovať vládu USA a zamerať sa na fiškálne stimuly a prestať sa spoliehať na monetárne šialenstvo. "Našou úlohou nie je rozhodovať, čo by malo nastať, ale počítať s tým, čo je. Fed je úzko prepojený so zvyškom sveta, nakoniec to spôsobí problémy. Veľké problémy."

Zatiaľ čo Muir odporúča zbaviť sa amerických akcií a zamerať sa v ich prípade skôr na krátke pozície, nepovažuje svoje názory za úplne apokalyptické. „Nezmenil som sa na jedného z tých medveďov čo očakávajú koniec sveta. Napriek tomu si myslím, že nadišiel čas opustiť dlhé pozície. Ďalších 5 -10 % na akciovom trhu bude s najväčšou pravdepodobnosťou v znamení poklesu a nie rastu."