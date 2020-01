Konečná pre mobilné platby: Neoliberálne ovládnutie ľudského tela

Zdroj: MarketWatch

Biometrické mobilné peňaženky, platobné technológie využívajúce technológie na rozpoznanie tváre, snímače odtlačkov prstov alebo skenovanie sietnice, sú dnes už skutočnosťou. Technologické spoločnosti ako Apple a Amazon netrpezlivo čakajú na deň, keď masy spotrebiteľov už nebudú potrebovať na zaplatenie kartu, či iné zariadenia. Odstránenie poslednej fyzickej bariéry v podobe smartfónov, hodiniek, inteligentných okuliarov a platobných kariet, povedie k prepojeniu našich tiel so sieťou finančného a spoločenského sveta. Čím hlbšia väzba bude medzi ľudským telom a týmito sieťami, tým menej intímnych priestorov nám zostane.

Po pomalom štarte sa očakáva, že globálny trh mobilných platieb zaznamená zloženú ročnú mieru rastu 33 % a do roku 2026 dosiahne 457 miliárd dolárov, uviedla spoločnosť IT Intelligence Markets. Keď sa platby menia z hotovosti na karty a smartfóny, firmy zaoberajúce sa finančnými technológiami rozširujú svoje biometrické služby. Spoločnosť Juniper Research predpovedá, že mobilná biometria v roku 2023 overí v obchodoch a v rámci mobilných platieb, transakcie za 2 bilióny dolárov, čo je 17-krát viac ako odhadovaných 124 miliárd dolárov v minulých rokoch. Očakáva, že rast bude poháňaný „priemyselnými normalizačnými iniciatívami“ a zavedením rôznych foriem biometrických údajov predajcami smartphonov. „Využívanie biometrie ako spôsobu platby bude v budúcnosti veľmi populárne,“ predpovedá Hannah Zimmermanová zo spoločnosti Fey LLC. Technológiu podporí „globalizácia obchodu“ a skutočnosť, že firmy v USA budú chcieť nájsť nové spôsoby, ako uľahčiť cezhraničné transakcie.





Jedna teória hovorí o tom, že ak spotrebiteľ nepoužíva hotovosť, ľahšie sa mu pri nákupoch míňa. Štúdia, ktorú uskutočnili vedci z University of Illinois zistila, že počet nákupov sa zvýšil takmer o štvrtinu, keď ľudia používali mobilné platby. Vďaka mobilnej peňaženke ľudia viac utrácali za jedlo, zábavu a cestovanie.

Rozpoznanie tváre už preniklo aj do sveta finančných služieb. Mastercard má nasadené bezpečnostné funkcie, ktoré od ľudí vyžadujú, aby používali svoju tvár na prihlásenie sa do svojich účtov na telefónoch. Apple iPhone X umožňuje ľuďom používať „Face ID“ na odomknutie telefónu a Samsung, Galaxy S8 a S8 + má skener očnej dúhovky. Služba rozpoznávania tváre Amazon Rekognition dokáže identifikovať objekty aj ľudí. Podľa poradenskej a analytickej firmy Mordor Intelligence by sa mal trh s rozpoznaním tváre medzi rokmi 2018 a 2024 zdvojnásobiť na 9 miliárd dolárov.





Juniper predpovedá, že 80 % smartfónov bude mať do roku 2023 nejakú formu biometrického hardvéru, čo predstavuje viac ako 5 miliárd smartfónov. Snímače odtlačkov prstov, rozpoznávanie tváre a skenovanie dúhovky sa v priebehu nasledujúcich piatich rokov budú čoraz viac presadzovať, podľa prognóz Juniper počet takýchto zariadení presiahne miliardu kusov.

„Každá technologická vymoženosť z reálneho sveta je komerčne využívaná," ​​uviedol Aram Sinnreich, autor knihy Základný sprievodca duševným vlastníctvom. „Zatiaľ to nebolo všetko integrované do jedného spôsobu biometrickej platby, pretože by to ľudí vystrašilo. Bolo by to neoliberálne ovládnutie ľudského tela.“

Regulačné orgány si vzali na mušku mnohé fintech spoločnosti tvrdiac, že používajú klamlivú reklamu a nezverejňujú množstvo podstatných informácií týkajúcich sa finančných prostriedkov. Nové produkty musia brať do úvahy „dôležité zásady ochrany spotrebiteľa“, od mobilných platieb po virtuálne meny až po crowdfunding. Fintech firmy sa bránia, že majú mimoriadny záujem na zabezpečení toho, aby nebolo možné ukradnúť totožnosť ich zákazníkov, aj preto idú cestou biometrie. Podobne ako všetky biometrické informácie, odtlačky prstov sa nedajú zmeniť tak ako heslo, ak ich niekto ukradne. Samozrejme, biometrické údaje je ťažké replikovať, ale čo ak hackeri vyvinú technológiu na odcudzenie identity, aby si v mene poškodenej osoby nakúpili tovar alebo vzali pôžičky?V roku 2015 americký Úrad pre personálne riadenie uviedol, že počas dvoch hackerských útokov útočníci odcudzili 5,6 milióna odtlačkov prstov. Úradníci v tom čase uviedli, že neexistuje dôkaz o zneužití, ale že v budúcnosti by sa mohol objaviť problém. Súčasný nedostatok regulácie je prekvapujúci, pretože biometrické informácie sú trvalé a jedinečné pre každého jednotlivca. Obavy z krádež identity sú opodstatnené. Sinnreich je presvedčený, že biometrické platby sa rozšíria len vtedy, ak s nimi budú ľudia súhlasiť.

Množstvo údajov, ktorých by sme sa nakoniec boli ochotní vzdať, by ľudí vystavilo „digitálnemu redliningu“, teda zabráneniu využívania určitého druhu služieb. V tomto prípade finančných.





Spoločnosti by tiež mohli začať používať súčasné praktiky on-line maloobchodníkov, začať ich bombardovať ponukami na základe ich predchádzajúcich nákupov. "Či ste vláda alebo firma, máte motiváciu, aby ste dostali občanov pod úplný dohľad, aby systém lepšie fungoval," uviedol Sinnreich. „To, aké prepitné dnes dám vodičovi UBERu by mohlo ovplyvniť, koľko by som o 20 rokov platil za hypotéku."

Spotrebitelia sú pochopiteľne zastrašení takýmito vyhliadkami. Neveria vláde, orgánom činných v trestnom konaní ani firmám, ktoré ich identifikujú prostredníctvom rozpoznania tváre alebo dokonca prostredníctvom hlasu a odtlačkov prstov. „Niektorí ľudia vyhlasujú, že im zber biometrických údajov neprekáža. Ak ich dotyční získajú z ich mŕtveho tela," uviedla Eva Velasquezová z Centra zdrojov ochrany pred krádežou identity.