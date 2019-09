AKTUALIZÁCIA - AUTÁ: Pred brexitom bez dohody varuje 23 európskych združení výrobcov áut

dnes 18:16 -

Správa "AUTÁ: Pred brexitom bez dohody varuje 23 európskych združení výrobcov áut" aktualizovaná o stanovisko Zväzu automobilového priemyslu SR v treťom odseku.

BRATISLAVA 23. septembra (SITA) - Dvadsaťtri európskych združení výrobcov áut varovalo pred "katastrofálnymi následkami" odchodu Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody. "Brexit bez dohody by mal okamžitý a devastujúci vplyv na odvetvie, podkopal by konkurencieschopnosť a spôsobil by nenapraviteľné a vážne škody," uviedol vo vyhlásení Mike Hawes, výkonný riaditeľ britského Združenia výrobcov a predajcov motorových vozidiel (SMMT). Len samotné clá by podľa SMMT znamenali náklady v sume 4,5 mld. libier (GBP) ročne. Informuje o tom portál cnn.com.

Luc Chatel, šéf francúzskeho združenia automobilového priemyslu PFA, konštatoval, že neriadený brexit by mal "priamy" vplyv v oblasti ciel a logistiky. "Prejaví sa aj nepriamy vplyv vzhľadom na predpokladané oslabenie ekonomického rastu Európy," dodal. Automobilový priemysel sa na zamestnanosti v Európskej únii podieľa šiestimi percentami, čo predstavuje takmer 14 mil. pracovných pozícií.

Slovensko ako otvorená ekonomika podľa Zväzu automobilového priemyslu SR profituje z toho, že je členom EÚ. "Zavádzanie akýchkoľvek bariér v rámci Európy je krokom späť a nahráva neprajníkom Európskej integrácie a budovania tohto silného politicko-ekonomického bloku. Britský trh je pre slovenských výrobcov vozidiel ale aj dielov významný a brexit bez dohody by ohrozil aj úspešný štart automobilky Jaguar Land Rover a jej dodávateľov. Okrem zvýšených nákladov zo zavedenia ciel hrozia aj zvýšené náklady na logistiku, zabezpečenie plynulého zásobovania dielmi pre výrobu," konštatuje to v tlačovej správe poskytnutej agentúre SITA prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek.