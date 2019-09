Cestovnej kancelárii Thomas Cook hrozí nútená správa

dnes 13:31 -

Britská cestovná kancelária Thomas Cook sa môže tento týždeň dostať do nútenej správy, ak nenájde dodatočných 200 mil. libier (GBP). Banky, vrátane peňažných ústavov RBS a Lloyds, trvajú na tom, že firma musí nájsť ďalšie núdzové financie pre prípad, že by potrebovala dodatočné peniaze počas zimného obdobia. Kolaps cestovnej kancelárie by znamenal, že v zahraničí by uviazlo 150 tis. britských dovolenkárov. Informuje o tom portál bbc.com.

V júli spoločnosť Thomas Cook vypracovala podnikateľský plán, podľa ktorého potrebuje 900 mil. GBP. Má ich dostať od čínskej spoločnosti Fosun, skupiny veriteľov a niektorých ďalších investorov. Skupina veriteľských bánk si však potom objednala nezávislé preskúmanie a jej finančný poradca uviedol, že Thomas Cook bude potrebovať dodatočných 200 mil. GBP nad rámec už doteraz požadovaných 900 mil. GBP. Skupina veriteľov nechce opäť s cestovnou kanceláriou rokovať, ak sa dodatočné fondy nenájdu.

(1 EUR = 0,88735 GBP)

https://www.bbc.com/news/business-49761464