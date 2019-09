Samosprávy môžu ešte takmer mesiac žiadať o príspevok na nabíjačky pre elektromobily

dnes 11:16 -

Samosprávy na Slovensku majú ešte necelý mesiac na to, aby sa prihlásili do prvej výzvy na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily. Ministerstvo hospodárstva SR výzvu vyhlásilo 1. júla a žiadosti je možné podávať do 1. októbra. Obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie si v prvom kole výzvy prerozdelia 500 tis. eur. Minimálna výška dotácie na kúpu elektronabíjačky, ktorú môže samospráva získať v rámci aktuálnej výzvy, je 2 500 eur a maximálna 5 tis. eur. Ako ďalej informuje rezort hospodárstva, žiadatelia musia mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu.

Po vyhodnotení výzvy plánuje ministerstvo vyhlásiť aj druhú, na ktorú taktiež vyčlenilo 500 tis. eur. Pokiaľ samosprávy príspevok štátu naplno využijú, počet nabíjačiek tohto typu by mal byť viac ako dvojnásobný. „Ministerstvo prispeje k razantnejšiemu rozšíreniu elektromobility. Chceme dostať nabíjacie stanice aj mimo hlavných ťahov ciest," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Projekt podľa neho nadväzuje na úspešnú podporu nákupu elektromobilov. "Je to ďalší dôležitý krok, ktorý pomôže uľahčiť život tým, ktorí chcú elektromobilitu aktívne využívať," dodal.

Rezort pritom pripravuje aj iné opatrenia na podporu elektromobility. Do konca roka by mal vyhlásiť ďalšiu výzvu na podporu nákupu elektromobilov a vodiči elektromobilov by mali postupne pocítiť aj rôzne zvýhodnenie v doprave.