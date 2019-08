Mladomanželia môžu do konca októbra požiadať ŠFRB o pôžičku na bývanie

dnes 9:46 -

Mladomanželia môžu do konca októbra tohto roka požiadať Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) o mladomanželskú pôžičku. Musia však splniť určité podmienky.

Mladí musia predložiť žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby. "Po overení pracovník úradu do 10 dní zaregistruje žiadosť do elektronického príjmu žiadostí a odošle žiadosť na ŠFRB. ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách," informuje fond rozvoja bývania.

Fond poskytuje financie na výstavbu bytu, kúpu bytu, kúpu staršieho bytu a stavebnú úpravu bytu. Zvýhodnenie sa má týkať mladého páru do 35 rokov, ktorý uzavrel manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome. "Znamená to, že žiadosť je možné podať do roka od uzatvorenia manželstva," vysvetľuje ŠFRB.

Prvých 15.000 eur si mladý pár požičia pri garantovanom jednopercentnom úroku, zvyšok sumy do maximálne 75.000 eur s 2-percentným úrokom. Maximálna suma nesmie presiahnuť 75 % hodnoty najviac trojročnej kupovanej nehnuteľnosti. Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci kalendárny rok, nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.

Pri kúpe staršieho bytu ako tri roky od kolaudácie sa dá získať už len 50.000 eur, pri rekonštrukcii 30.000 eur. Založená nehnuteľnosť musí mať hodnotu minimálne 1,3-násobku požadovaného úveru. Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2000 eur. V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie bytu staršieho ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu, suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6000 eur.

Pri stavebnej úprave bytu môžu byť financie poskytnuté na úhradu nákladov na rekonštrukciu bytu, súčasťou ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového jadra, zariaďovacie predmety v kúpeľni, výmena okien, úprava stien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania.

Podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome, ktorý chce pár kúpiť nemôže prevýšiť 80 m2. "Je súčtom plochy obytných miestností, príslušenstva bytu a plochy balkónov a terás," doplnil ŠFRB. Podlahová plocha v rodinnom dome nesmie prevýšiť 120 m2 a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy musí byť určená na bývanie. "Do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkóna, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2," ozrejmuje ŠFRB.