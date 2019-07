Stretnutie so štátnym tajomníkom MPSVR SR Branislavom Ondrušom

dnes 12:01 -

Stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislavom Ondrušom sa uskutoční vo štvrtok 1. augusta o 10.00 h v zasadacej miestnosti č. 106, stredná budova MPSVR SR, Špitálska ulica v Bratislave. Pozvanie na stretnutie prijal aj Tibor Köböl - podpredseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím SR a člen Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Téma: Pomôcka pre ľudí, ktorí uvažujú o opatrovaní blízkeho – kalkulačka na výpočet príspevku na opatrovanie; Zmeny vo financovaní sociálnych služieb pre neverejných poskytovateľov a Ako nám pomôže nový informačný systém o sociálnych službách? (novela je aktuálne v 2. čítaní v NR SR).

TASR o tom dnes informovala hovorkyňa MPSVR SR Veronika Husárová.