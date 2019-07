Čínsky dlh sa prehlbuje

dnes 20:00 -

Absolútna správa:

Celkový dlh Číny prekonal v 1. štvrťroku tohto roka 300% hrubého domáceho produktu. Uviedol to Inštitút medzinárodných financií (IIF), podľa ktorého sú za týmto rastom kroky Pekingu na podporu ekonomiky. Na celosvetovom dlhu sa tak dlh Číny v súčasnosti podieľa približne 15 %.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Philip Morris, ktorej ceny akcií v priebehu dnešného dňa vzrástli o vyše 8%. Dôvodom prudkého rastu boli výsledky za 2. kvartál, ktorými pozitívne prekvapili investorov. Tržby prekonali očakávania o 4,42%, v prípade ziskov na akciu odhady prekonali ešte výraznejšie a to o 12,62%. Spoločnosť Philip Morris vyrába, distribuuje a predáva cigarety a tabakové výrobky.

Makro analýza dňa:

Kórejská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu na 1,50% z 1,75%. Ďalej znížila odhad tohtoročného rastu HDP na 2,2% z 2,5% a taktiež odhad tohtoročnej inflácie na 0,7% z predošlého odhadu 1,1%. Export Japonska v júni klesol medziročne o 6,7%, pričom sa očakával pokles na úrovni 5,4%. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 1,97 %, Hang Seng Index – 0,46 %, CSI 300 - 0,95 %.

Maloobchodné tržby vo Veľkej Británii očistené od pohonných hmôt medziročne vzrástli o 3,6% a pozitívne tak prekvapili analytikov, ktorý očakávali rast len na úrovni 2,6%. Britskí poslanci schválili novelu zákona, ktorá sťaží budúcemu premiérovi presadiť odchod Veľkej Británie z EÚ bez dohody. Británia by sa mohla prepadnúť do recesie a odchod krajiny z EÚ bez dohody by mohol v budúcom roku viac ako zdvojnásobiť rozpočtový deficit. Vo svojej dnešnej správe to uviedol britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR), ktorý má na starosti dohľad nad verejnými financiami. Počet modelov elektrických áut dostupných spotrebiteľom v Európe by sa mal do roku 2021 viac ako strojnásobiť na 214 z 60 na konci roka 2018. Vyplýva to z analýzy Európskeho zväzu pre dopravu a životné prostredie Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 0,54 %, CAC 40 – 0,38 %, DAX – 0,92 %.

Z Béžovej knihy, ktorú zverejňuje americká centrálna banka vyplýva, že ekonomika USA pokračovala v minulých týždňoch v miernom raste. Spotrebitelia naďalej míňajú a celkový výhľad je všeobecne pozitívne, hoci aj naďalej existuje hrozba narušenia rastu kvôli americkej obchodnej politike. Nové žiadosti o dávky v nezamestnanosti v USA vzrástli o 8 000 na 216 000, podľa očakávaní. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA – 0,11 %, S&P 500 + 0,30 %, NASDAQ + 0,09 %.