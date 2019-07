Pod stálym drobnohľadom: Čierny scenár zdieľanej ekonomiky

Zdroj: BBC

Foto:getty images

dnes 0:48 -

Táto beznádejná vízia je z dielne Royal Society for the encouragement of Arts, Manufacturers and Commerce (RSA), cieľom je poukázať na výzvy a príležitosti, ktoré by sa v budúcnosti mohli objaviť.

„Musel som sa prihlásiť do systému a na konci odhlásiť, ale registrované boli aj všetky prestávky, vrátane tých na toaletu. Musel som si to počítať, pracovný čas mínus prestávky, aby som skontroloval, či som dosiahol svoj denný cieľ." Sledovanie cez dochádzkový systém je asi len zlomkom toho, kam sú až zamestnávatelia ochotní zájsť. Od sledovania používania internetu, stlačenia klávesov až po sledovania cez webkameru, kontrolu polohy a identity pomocou nositeľných zariadení a technológie rozpoznávania tváre.

Správa RSA si v roku 2035 predstavuje štyri scenáre, z ktorých jeden sa nazýva „precízne ekonomika“. Nie je nevyhnutne pravdepodobnejší ako ostatné tri scenáre, ale je najviac znepokojujúci. Autori si vybrali rok 2035, pretože je to dostatočne ďaleko na to, aby nedával mantineli predstavivosti, ale dostatočne blízko na to, aby sa o možnostiach ľahko špekulovalo.



Zdieľaná ekonomika 2035

V scenári precíznej ekonomiky budú spoločnosti schopné využívať údaje zozbierané senzormi v reálnom čase na efektívne prideľovanie zdrojov. Umožní im to prijať pracovné stratégie na vyžiadanie, pričom do roku 2035 sa modely fungovania zdieľanej ekonomiky stanú normou od zdravotníctva po maloobchod. Nasadenie senzorov umožní firmám analyzovať každý krok svojich pracovníkov. Takže v maloobchode sa senzory použijú na prevádzkach na zhromažďovanie informácií o krokoch spotrebiteľov, nositeľné zariadenia na sledovanie činnosti zamestnancov. Údaje budú mať k dispozícii manažéri na odmeňovanie alebo potrestanie pracovníkov. Jednoduché bodovanie na základe údajov a hodnotení. Tento scenár sa už dnes napĺňa vo forme časových výkazov a sledovacích zariadení monitorujúcich pracovníkov v skladoch a call centrách.







Zaznamenávanie aktivity v 15, či 30-minútových alebo hodinových blokoch, vedie k tomu, že zamestnanci čoraz viac pracujú nadčas. Vytvárajú úzkostnú a stresujúcu atmosféru. V supermarketoch majú iné opatrenia na zvýšenie produktivity. Naskenovať určitý počet položiek za minútu a ak limit nesplníte, považuje sa to za nedostatočnú výkonnosť a dôvod na disciplinárne opatrenia. „Predstavuje to vážne problémy pre súkromie, blahobyt, autonómiu a výzvu pre ľudský prístup v čoraz viac mechanizovanom svete,“ hovorí Asheem Singh, ekonomický riaditeľ RSA pre BBC.



Systémy dohľadu by mohli motivovať pracovníkov, ktorí sa domnievajú, že ich čaká finančné ohodnotenie za lepší výkon, alebo viac príležitostí na postup. Ale ide aj o „tvrdý zásah proti spolupracovníkom na voľnej nohe“, uvádza sa v správe.



Víťazi a porazení

Zdieľaná ekonomika umožňuje zamestnávateľom prispôsobiť svoju pracovnú silu na základe dopytu po tovare a aby si pracovníci mohli pružne vybrať, ktoré pracovné miesta obsadia. Má to samozrejme aj svoje nevýhody. Firmy strácajú lojalitu zamestnancov, zatiaľ čo pracovníci môžu byť nútení nastúpiť do práce, bez istoty zo zamestnania, na akú sú zvyknutí, hovorí Keith Bender, profesor ekonómie na univerzite v Aberdeene. Zatiaľ čo pozície na zmluvy bez zadefinovaného pracovného času sú v súčasnosti slabšie platené, v budúcnosti by sa mali objaviť exkluzívne platformy. To by polarizovalo zdieľanú ekonomiku. Na trhu by boli žiadaní ľudia s vysokým výkonom a hodnotami ako je empatia, zatiaľ čo iní, zúfalí pracovníci, by sa dostali napríklad len k moderovaniu obsahu na sociálnych sieťach. Pracovníci na vyžiadanie, ako sú zdravotné sestry alebo lekári, by ťažili z lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, pretože si budú môcť účtovať za svoju prácu viac. V scenári precíznej ekonomiky sa mladší pracovníci budú v novom prostredí orientovať jednoduchšie, čo im v niektorých prípadoch pomôže rýchlejšie stúpať po kariérnom rebríčku. To však na úkor starších spolupracovníkov a tých, ktorí sú menej flexibilní. „Stereotyp spočíva v tom, že staršie generácie nedržia krok s technológiami, ani s mladými ľuďmi, ale existuje argument, že mladší ľudia nedokážu oceniť súkromie tak, ako staršie generácie, takže možno budú ohrození aj mladší ľudia,“ vysvetľuje Bender.





Či už starí alebo mladí, bohatší ľudia sa budú vedieť lepšie chrániť pred menej stabilnou pracovnou situáciou, pretože majú viac peňazí. Singh hovorí o dvojúrovňovom systéme nerovnosti, v ktorom tí, ktorí majú prostriedky a podporu zo strany dobrého miesta sa budú mať lepšie ako tí, ktorí budú musieť bojovať aj za zle platenú prácu.



Šialenstvo zo stresu

Ak pôjdeme cestou zdieľanej ekonomiky, niektoré veci budeme musieť zásadne prehodnotiť. Napríklad poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by pravdepodobne museli nasmerovať viac prostriedkov na pomoc ľuďom s duševnými problémami, Neistota na pracovnom trhu bude stresujúca. Nepretržitý dohľad môže narušiť dôveru na pracovisku. Dnes sa bežne kontroluje pracovná pošta zamestnancov, čo vytvára napätie. Zamestnanci majú pocit, že s nimi zamestnávateľ zaobchádza ako s dieťmi. Nie sú to len emaily, každý pohyb zamestnanca sa dá monitorovať a analyzovať spôsobmi, o ktorých pracovníci ani netušia. Nevedia, akým spôsobom môžu byť získané informácie zamestnávateľom využívané. Nepretržité monitorovanie zabraňuje zamestnancom, aby dokázali kontrolovať akýkoľvek aspekt svojho života na pracovisku, čo by spôsobilo určitú úroveň stresu. Takéto pracovné podmienky by značne poškodili pracujúcu populáciu, psychicky aj fyzicky. Na strane druhej existujú pozitívne argumenty pre dohľad nad zamestnancami, ako je bezpečnosť a sledovanie dobrého výkonu. Ale často sa to implementuje spôsobmi, ktoré zvyšujú stres a zároveň znižuje autonómiu a dôstojnosť zamestnancov.







Riešením je spoločenská zmluva

Zdieľaná ekonomika je už dnes obviňovaná z toho, že ochudobňuje spoločnosť. Pridaním technológie drobnohľadu budú konečné výsledky závisieť od vlád, organizácií a odborov, ktoré zavedú regulačný rámec. Singh hovorí, že potrebujeme novú sociálnu zmluvu, alebo sociálny systém 21. storočia, aby sme každému umožnili prosperovať. „Musíme našim zamestnávateľom spoločne povedať, že nie je v poriadku označovať si pracovníkov skladu. Mali by sme trvať na tom, aby sa právne predpisy o ľudských právach prehodnotili v ére presného dohľadu,“ hovorí. „Potrebujeme zjednotiť čoraz inovatívnejšie spôsoby, potrebujeme fóra na diskusiu o etickej automatizácii a umelej inteligencii a potrebujeme zdieľať a označovať nekalé praktiky a priviesť vládu a firmy na našu stranu.“



V zdieľanej ekonomike sloboda nemusí znamenať otroctvo. Len musíme zabrániť tomu, aby nás Veľký brat príliš pozoroval.