Zdroj: SITA

Foto: getty images

dnes 13:31 -

Stredná trieda rozhodne o tom, či príde ďalšia veľká finančná recesia. Problémom je, že stredná trieda je motorom každej ekonomiky, no vo svete sa práve táto trieda naďalej zmenšuje. "To, či príde alebo nepríde ďalšia finančná recesia, záleží od toho, čo bude v celom svete so strednou triedou. Bude zaujímavé sledovať, či z nej bude naďalej ubúdať, alebo sa tento trend zastaví," uviedla v rozhovore pre agentúru SITA výkonná viceprezidentka pre udržateľnosť a prezidentka Centra pre inkluzívny rast Mastercard Shamina Singh.

"Nikdy nehovor nikdy. Sledujem problematiku dostupnosti platieb pre všetky skupiny a vrstvy obyvateľstva, teda či prístup k nim majú aj tí menej zarábajúci alebo chudobní. Veľkou témou je pokles početnosti tzv. strednej triedy, ktorá je v spoločnosti motorom ekonomiky," odpovedala na otázku o možnej finančnej recesii Shamina Singh. Problémy s chýbajúcou strednou triedou vidíme podľa Singh napríklad v Ázii. "Je tam prakticky len horná a spodná trieda. Pritom ekonomiku vždy dobre potiahne práve tá stredná," pokračovala Singh.

Dôležitú úlohu vo finančnom svete a kondícii ekonomík môžu podľa Singh zohrávať aj fintech spoločnosti a ich spolupráca s tradičnými bankami. "V istom smere je aj Mastercard veľkou fintech spoločnosťou. Ale ak berieme do úvahy vyslovene takéto firmy, ich pôsobnosť je skutočne zaujímavá. Ľudia z týchto spoločností prinášajú inovácie a vo veľkom sa rozrastá počet start-upov. V mojom ponímaní tak fintech spoločnosti nie sú konkurenciou tradičným bankám, pretože obe inštitúcie majú na svojom dominantnom trhu veľa priestoru, kam sa posúvať. Dôležité je, aby tradičné banky s fintech spoločnosťami našli priestor, kde sa môžu vhodne dopĺňať," uzavrela Singh.

