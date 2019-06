Počet nezamestnaných v Británii za tri mesiace do apríla klesol, mzdy stúpli

dnes 12:01 -

Počet nezamestnaných v Británii za tri mesiace do konca apríla 2019 klesol aj napriek neistote okolo brexitu a obchodným sporom vo svete. Nezamestnanosť v krajine je najnižšia od roku 1975. Priemerná mzda zároveň vzrástla.

Úrad pre národnú štatistiku (ONS) v utorok oznámil, že počet nezamestnaných sa v období február - apríl 2019 znížil o 34.000 na 1,304 milióna ľudí.

Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve zostala na úrovni 3,8 %, najnižšej približne za 44 rokov od obdobia november 1974 - január 1975.

Zároveň počet tých, ktorí majú prácu, vzrástol o 32.000 na rekordných 32,746 milióna. To však bolo spomalenie v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi, keď v Británii pribudlo 99.000 nových pracovných miest, a bol to najmenší nárast nových zamestnancov od obdobia jún - august 2018.

Štatistiky ukázali, že miera nezamestnanosti žien klesla na rekordne nízku úroveň 3,7 %.

V období február - apríl 2019 malo platenú prácu 76,1 % osôb vo veku 16 až 64 rokov, čo je rekord a doposiaľ najvyššia miera zamestnanosti v Spojenom kráľovstve.

ONS ďalej informoval o tom, že mzdy za tri mesiace do apríla rástli rýchlejšie, než sa očakávalo, aj keď sa ich tempo spomalilo. Konkrétne priemerná mzda vrátane odmien stúpla o 3,1 %. To je spomalenie po ich zvýšení o 3,3 % za tri mesiace do konca marca, ale väčší nárast ako o 3 %, ktorý predpovedali ekonómovia.

Po vylúčení odmien, ktoré vykazujú určitú volatilitu, sa priemerná mzda zvýšila o 3,4 % (o 3,3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch). V samotnom apríli vyskočila priemerná mzda medziročne až o 3,8 %, najstrmšie od mája 2008.

"Celkovo je trh práce naďalej silný," skonštatoval Matt Hughes z ONS. Britský trh práce zostáva robustný od referenda o brexite v júni 2016 na rozdiel od iných častí hospodárstva, ktoré trpia pre neistotu v súvislosti s načasovaním a podmienkami odchodu krajiny z Európskej únie.

Oficiálne údaje v pondelok (10. 6.) ukázali, že výkon ekonomiky v apríli klesol o 0,4 %. To bol najväčší mesačný pokles od roku 2016.