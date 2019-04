Kľúčová komodita: Švajčiarsko chce zrušiť núdzové zásoby kávy

Zdroj: ČTK;Reuters

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 13:11 -

Podľa návrhu by povinnosť skladovať kávu mala skončiť v roku 2022. Firmy by tieto zásoby mohli využiť podľa svojho uváženia. Konečné rozhodnutie o zrušení zásob by mohlo padnúť v novembri. "Federálny úrad pre zásobovanie národného hospodárstva usúdil, že káva nie je nevyhnutná pre život. Káva nemá takmer žiadne kalórie a neprispieva tak z fyziologického hľadiska na zabezpečenie výživy," uviedla vláda.

Švajčiarsko zriadilo systém núdzových rezerv medzi prvou a druhou svetovou vojnou, aby krajina bola pripravená na možný nedostatok v prípade vojny, prírodného nešťastia alebo epidémií. O povinné rezervy kávy sa vo Švajčiarsku stará 15 spoločností, okrem iného je to firma Nestlé, výrobca instantnej kávy Nescafé, ďalší dovozcovia, pražiarne a predajcovia. Podľa zákona musia skladovať vrecia nepraženej kávy, asi 15 300 ton, čo vystačí zhruba na tri mesiace. Krajina má 8,5 milióna obyvateľov a ročná spotreba na osobu tu podľa údajov medzinárodnej organizácie kávy ICO dosahuje zhruba deväť kilogramov. V Británii je to v priemere 3,3 kilogramu na osobu a v USA 4,5 kilogramu.





Nie každý však so zrušením strategických rezerv kávy súhlasí. Organizácia Reservesuisse, ktorá dohliada na zásoby potravín v krajine, požiadala vládu, aby svoje odporúčanie prehodnotila. Tvrdí, že 12 firiem chce naďalej uchovávať núdzové zásoby, čiastočne kvôli tomu, že súčasný systém posilňuje dodávkový reťazec. Niektorí tiež tvrdia, že sa venuje málo pozornosti prínosu kávy pre zdravie vďaka obsahu antioxidantov a vitamínov.

Švajčiarsko financuje povinné zásoby z poplatku za dovoz kávových bôbov vo výške 3,75 franku (3,32 eur) z každých 100 dovezených kilogramov. Ročne tak získa na kompenzácie pre firmy, ktoré kávu skladujú, 2,7 milióna CHF. Švajčiarsko sa zásobuje aj ďalšími základnými produktmi, ako je cukor, ryža, jedlý olej alebo krmivo pre zvieratá.