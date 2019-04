Slovenskí mliekari sú len krok od vývozu mliečnych výrobkov do Číny

dnes 13:31 -

Slovenskí mliekari sú už len krok od toho, aby mohli začať s vývozom slovenských mliečnych výrobkov do Číny, kde je po kvalitných mliečnych výrobkoch veľký dopyt. Slovensko je jednou z posledných krajín Európy, ktorá do Číny mliečne výrobky nevyváža. Povolenie okrem SR chýba už len Chorvátsku, Estónsku, Lotyšsku a Malte. Slovensko by ho ale malo získať o pár dní, keďže úspešne absolvovalo technickú certifikáciu mliekarní v novembri 2018. Informoval o tom Slovenský mliekarenský zväz (SMZ).

"V dňoch 11. až 13. apríla 2019 sa bude v chorvátskom Dubrovníku konať stretnutie krajín strednej a východnej Európy s predstaviteľmi Čínskej ľudovej republiky. Práve tam by malo prísť k definitívnemu spečateniu certifikačného procesu slovenských mliekarov pre vývoz do tejto východoázijskej krajiny podpísaním príslušného protokolu," uviedol Stanislav Voskár, prezident SMZ. Slovenskí producenti už podľa neho dostali pozvánku aj na prezentáciu na jednej z najvýznamnejších potravinárskych výstav v Šanghaji, ktorá sa uskutoční 5. až 11. novembra 2019.

"S radosťou sme túto ponuku prijali a nateraz máme pozitívnu reakciu siedmich slovenských mliekarní, členov Slovenského mliekarenského zväzu, ktorí sa chcú na tejto výstave zúčastniť. Vidíme to ako príležitosť na prvý priamy kontakt. Táto výstava je obsahovo veľmi široká, sú tam priamo importní kontraktori alebo aj obchodné reťazce, kde sa dá nájsť priamy kontakt medzi našimi dodávateľmi a budúcimi odberateľmi. Keďže sme jedni z posledných z Európskej únie, budeme musieť vyvinúť určité úsilie," podčiarkol Voskár.

Upozornil, že mliekari sa musia na výstavu registrovať do konca apríla. Veľtrh ale nepatrí k podujatiam zahrnutým do Kalendára výstav 2019, takže zatiaľ nie je ani podporovaný zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Keďže náklady na účasť na výstave môžu dosiahnuť desaťtisíce eur, mliekarne podľa neho chcú s agrorezortom o možnej podpore ešte rokovať.

"Keďže sa aj navonok snažíme pôsobiť ako Slovenská mliečna rodina, chceme ísť na výstavu spoločne v rámci spoločného stánku. To by nám zredukovalo náklady. Dúfame, že tak ako ministerstvo pôdohospodárstva podporuje aj iné svetové výstavy, pootvorí dvere výrobcom mliečnych výrobkov na Slovensku na perspektívny čínsky trh. Práve výstava v Šanghaji je pre nás nesmierne dôležitá, ako to dosiahnuť," dodal Voskár.

Na vstup na čínsky trh čakajú podľa SMZ slovenskí mliekari už roky. Pre spracovateľov môže dobré uplatnenie znamenať možnosť na rozšírenie výroby a zvýšenie ročného obratu. Zároveň to môže prispieť k zlepšeniu stavu v sektore prvovýroby mlieka na Slovensku.

"Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) víta otvorenie čínskeho trhu pre slovenské mliečne výrobky. Budeme sa tešiť, ak slovenskí spracovatelia mlieka nájdu odbyt pre svoje výrobky aj v Číne a veríme, že budú mať naši prvovýrobcovia dobré podmienky a budú schopní pokryť ich dopyt po surovine," doplnila Margita Štefániková, riaditeľka SZPM.