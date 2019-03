Je možné, že majitelia si nechajú byty skôr na prenájom

dnes 12:01 -

Je predpoklad, že majitelia bytov, pokiaľ nie sú v situácii, že chcú ďalej investovať, alebo dostať svoj majetok do likvidnejšej formy, si ich skôr ponechajú na prenájom. Situácia môže smerovať k zvyšovaniu výnosov z prenájmu bytov. Pre TASR to uviedla Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) v súvislosti so situáciou na bratislavskom realitnom trhu.

Časť obyvateľstva na Slovensku sa podľa nej už nedostane k stále veľmi nízkym hypotékam a bude musieť využívať nájomné bývanie. "To je momentálne dostupné najmä vo forme komerčného nájomného bývania. Vlastníci bytov prenajímajú nehnuteľnosti, či už za účelom priamych výnosov, alebo splácania vlastných hypoték," priblížila asociácia s tým, že ide tradične o miesta s dobrou zamestnanosťou. Hlavné mesto je top lokalitou, nasledujú krajské mestá a mestá s veľkými zamestnávateľmi. "Pokiaľ by ceny bytov poklesli a dostupnosť vlastného bývania by sa nezmenila, nájomné by tiež skôr stagnovalo," mieni NARKS.

To, že je na trhu málo novostavieb a ceny bývania sú stále vysoké, hovorí podľa realitných profesionálov za prenajímanie bytov. V tomto smere môže trochu zavážiť správanie ľudí, ktorí uprednostňujú bývanie v byte v meste pred rodinným domom na vidieku. Museli by však za prácou ďalej dochádzať, a tiež sa o nehnuteľnosť viac starať. "Niektorým práve preto vyhovuje bývanie v prenájme. Pritom sú na vidieku v okolí miest k dispozícii aj rodinné domy, kde by mohli nepomerne lacnejšie bývať," dôvodí NARKS.

Podľa Ľubomíra Kardoša z asociácie je kúpa bytu v dražbe skôr okrajová. Sú rôzne dôvody prečo sa nehnuteľnosť do nej dostane. Môžu na nej viaznuť viaceré ťarchy ako hypotéky, exekúcie a podobne a celý proces nadobudnutia nehnuteľnosti je o to komplikovanejší, uzavrel.