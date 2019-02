Dobre si rozmyslite, s kým chcete letieť

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:16 -

Britská regionálna spoločnosť FlyBMI je najčerstvejším prípadom krachu leteckej spoločnosti na Európskej pôde. Jej dôsledky nie sú zďaleka citeľné len na území Británie. Jedným z postihnutých je aj Brnenské letisko, ktoré FlyBMI obsluhovalo. Spojenie Brno – Mníchov a späť bolo podporované aj brnenským krajom, ktorý za jednu otočku platil BMI čiastku 2600 eur. Zmluva určovala, že jednosmerná letenka nesmie byť drahšia ako 250 eur a dopravca mal mesačne aspoň 250 leteniek ponúknuť za 79 eur. Žiaľ, okolnosti sa ukázali ako nepriaznivé a FlyBMI oznámili 16.2.2019, že končia svoju činnosť. Zamestnávali 376 pracovníkov a ich flotilu tvorilo 17 lietadiel. V roku 2018 prepravili približne 520 000 pasažierov. Podľa vyjadrenia spoločnosti, firma sa nevedela vyrovnať s rastom cien palív, s poplatkami za emisie CO2 a neistotou právneho stavu po Brexite.





Druhým prípadom je nemecká Germania. V roku 2018 sa na jej lietadlách prepravili zhruba 4 milióny cestujúcich, no ziskovosť firma nedosahovala ani napriek rastu prepravených osôb. Už v rokoch 2016 a 2017 sa koncoročné čísla dostali do straty. Firma so sídlom v Berlíne sa stala z časti obeťou konsolidácie na trhu, keď veľké spoločnosti postupne viac a viac vstupujú na trhy, ktoré donedávna obsluhovali menšie regionálne spoločnosti.



Proti Germanii však hrali aj faktory ako vývoj cien leteckého paliva, oslabenie eura, pozdržanie dodávok objednaných lietadiel a zvýšené náklady na údržbu flotily. Letecky biznis je vysoko náročný na prevádzkové náklady, čo mnohé aerolínie ťahá smerom do červených čísel. Pravidelná údržba lietadiel, bez ohľadu na počet prepravených osôb je faktor, ktorý zvyšuje fixné náklady a zhoršuje možnosti dosiahnuť „bod zlomu“, v ktorom sa spoločnosť dostáva zo straty do zisku. Rôznorodosť flotily, kde podobne ako Germania majú menší prepravcovia mix modelov od rôznych výrobcov tiež znemožňuje dosiahnuť výhody od dodávateľov a znamená to nutnosť zamestnávať technikov pre rôzne druhy lietadiel. Podobne ako Airberlin nemala ani Germanie jasne vyprofilovanú stratégiu a bola mixom charterovej, linkovej a low cost spoločnosti.





Veľký tresk môže vyvolať aj prípadný predaj ďalšej veľkej spoločnosti Condor/Thomas Cook, ktorej majiteľ avizuje, že zvažuje predaj leteckého biznisu zo svojej skupiny. Turistický koncern Thomas Cook Group čelí komplikáciám v súvislosti s minuloročným presunom dopytu dovolenkárov na destinácie ako sú Kanárske ostrovy, či Španielska pevnina. Dôsledkom zvýšeného dopytu po týchto lokalitách sa ceny pobytov zvýšili, a to môže tlačiť na marže operátorov. Zdá sa, že dopyt po Egypte, Tunisku a Turecku sa na trhoch, kde Thomas Cook ponúka svoje služby zvyšuje, no celkový objem predplatených dovoleniek na letnú sezónu 2019 je v Thomas Cook o 2 % nižší ako pred rokom. Firma založená ešte v roku 1841 je nútená reagovať na pokles ceny jej akcií a už dva krát vydala varovanie pred poklesom zisku. Odborníci vyjadrujú obavy o schopnosť predaja leteckých spoločností, ktoré Thomas Cook prevádzkuje v Británii, Nemecku, Škandinávii a na Baleárskych ostrovoch.







Ťažkosti s predajom môžu byť zapríčinené jednak Brexitom, pretože pre udržanie práv na lietanie v rámci EU by musel nový vlastník deklarovať svoje sídlo v rámci krajín EU. Druhý problém je v jednotlivých leteckých spoločnostiach, ktoré lietajú s pomerne starými lietadlami – priemerný vek lietadla v Thomas Cook Airlines je 11,3 roka, Thomas Cook Balearic 16,8 a v Condore dokonca vac ako 17 rokov. Navyše, tieto aerolínie lietajú zväčša na silne konkurenčných trasách, do vyťažených destinácií. Thomas Cook Group už údajne oslovila banky ako Credit Suisse a Morgan Stanley a Bank of America Merill Lynch ako poradcov pre prípravu procesu získania ponúk od potenciálnych kupujúcich. Hodnota aktív leteckej divízie Thomas Cook sa odhaduje na 500 – 600 miliónov Libier (575 – 690 mil. Eur) a materská firma by výnos z predaja pravdepodobne celý použila na investície do svojej hotelovej siete a internetových systémov predaja. Potenciálnymi kupujúcimi by mohli byť Lufthansa, Easy Jet a dokonca Ryanair. Ostatne menovaný írsky lowcost však skôr prejavuje záujem o prípadné uvoľnené sloty na letiskách, ktoré by vedel využiť.





Spomenuté aerolinky sú len príkladom krachu európskych leteckých spoločností a to aj napriek rokom dobrého rastu celosvetového dopytu po cestujúcich. Letectvo je neatraktívne odvetvie z hľadiska investora, bez ohľadu na rast počtu cestujúcich.Odvetvie ponúka pre investície jedni z najslabších návratností. Lietadlá sú drahé aktíva len s niekoľkými alternatívnymi spôsobmi použitia, čo obmedzuje schopnosť leteckých spoločností obmedziť svoju kapacitu počas horších časov. V porovnaní napríklad s výrobnou činnosťou, ktorá môže zatvoriť fabriku a prepustiť pracovníkov. Letecké spoločnosti musia tiež riešiť kolísavé výdavky, ako je palivo, ktoré tvorí približne tretinu celkových nákladov. Potom tu je ešte rozsiahla regulácia, odborové zväzy, či relatívne nízke prekážky vstupu na trh a skutočnosť, že cestujúci si môžu ľahko vybrať a nakupovať. Šance na zrod novej úspešnej leteckej spoločnosti sú dnes oveľa nižšie ako, napríklad, v 70. rokoch minulého storočia. V súčasnosti v odvetví prevláda nadmerná kapacita, globálne zostáva každé piate sedadlo cestujúcim neobsadené.