Očakávania ziskovosti firiem: Prevláda príliš veľa optimizmu

Zdroj: The Wealth of Common Sense

dnes 12:06

Mnohí ale veria, že trh by mohol generovať pozitívnu návratnosť, aj keď o niečo nižšiu, než v prípade keby zisky neklesali. Ale Ben Carlson na stránkach The Wealth of Common Sense pripomína, že analytici sú obvykle príliš optimistickí vo svojich očakávaniach vývoja ziskovosti korporátneho sektora. Odhad zvyčajne začínajú príliš vysoko a postupne z neho uberajú.





Carlson zároveň poukazuje aj na to, že historicky sa vzťah medzi ziskovosťou a návratnosťou trhu zdá byť veľmi silný. Platí to najmä o tridsiatych a štyridsiatych rokoch a potom o prvých desiatich rokoch nového tisícročia. Nájdu sa však aj obdobia, kedy sa zisky a návratnosti akcií rozchádzali. Došlo k tomu v päťdesiatych, osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch. Zisky sú teda dôležité v dlhšom období, avšak ani počas niektorých desaťročí neboli faktorom, ktorý by zabránil akciám v raste. Platí to aj o vývoji v jednotlivých rokoch.





Pri porovnávaní vývoja ziskov a cien akcií v danom roku je dôležité mať na pamäti, že akcie by mali reagovať na zisky očakávané. Mohli by sme tak napríklad tvrdiť, že v roku 2018 ich ceny už reagovali na očakávané zisky v roku 2019. Carlson v tejto súvislosti tvrdí, že v minulosti akcie oslabili v dvanástich z tridsiatich rokov, počas ktorých došlo k poklesu ziskov. Takže zhruba v 40 % prípadov. A potom tu boli prípady ako "brutálne roky 1973 a 1974, keď ceny akcií klesli na polovicu, ale zisky sa držali prekvapivo dobre".

"Akciový trh sa chová kontraintuitívne a žiadny konkrétny faktor nám v konkrétnom okamihu nepovie, nakoľko je zdravá situácia na trhu. Súčasné zisky sú v celej tejto rovnici veľmi významné, ale ešte väčší význam majú očakávania ďalšieho vývoja a to, ako na ne investori nakoniec zareagujú," uzatvára Carlson.