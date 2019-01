Čoho sa najviac obávajú šéfovia firiem v roku 2019?

Zdroj: QZ

Foto: TASR/AP

dnes 14:13 -

Nie je jasné, prečo majú tento pocit, keď podľa analytikov na to niet dôvodu. Podľa The Conference Board, ktorá prieskum realizovala, okrem Veľkej Británie ekonomické ukazovatele nenaznačujú bezprostredné riziká recesie. Skôr sa obavy týkajú toho, že tradičné páky moci, verejné politiky a politického inštitúcie by jednoducho nedokázali zvládnuť hospodársku krízu, ak by nej naozaj došlo.

Minulý rok ešte v takej miere možnú recesiu generálni riaditelia nevnímali, zaradili ju na 19. miesto na zozname obáv. Dnes je to problém číslo jeden pre vedúcich pracovníkov v Latinskej Amerike, Číne a Japonsku a tretí a šiesty pre európskych a amerických generálnych riaditeľov. Strach z "ohrozenia globálnych obchodných systémov" nasleduje tesne za recesiou, čo je čiastočne spôsobené rovnakými obavami z medzinárodnej situácie.

Hlavne v USA nie je jasné, prečo sa vedúci predstavitelia natoľko obávajú recesie. Ekonomika je stále v dobrej kondícii, v poslednom štvrťroku rástla ekonomika krajiny o 3,4 %, v treťom štvrťroku o 4,2 %. Nezamestnanosť je najnižšia za takmer polovicu storočia, inflácia je nízka, dôvera spotrebiteľov je vysoká. To však neznamená, že spomalenie je úplne mimo hry. Pretrvávajúce obchodné napätie s Čínou spôsobilo nárast tlaku, pričom spoločnosti ako Apple znížili svoje predpovede príjmov po prvýkrát za viac ako desať rokov. Pridajme k tomu zvýšenie úrokových sadzieb zo strany Fedu a máme mix, ktorý môže byť príčinou nervozity.





Americkí generálni riaditelia zaradili počítačovú bezpečnosť medzi svoje hlavné záujmy, omnoho vyššie ako vedúci predstavitelia iných regiónov. Napríklad v Číne sa dostala na 10. miesto. Vlani však investície rizikového kapitálu do firiem z oblasti počítačovej bezpečnosti zaznamenali rekordnú výšku. V údajoch zaslaných agentúre Reuters spoločnosť ThreatMetrix hlásila viac ako 360 miliónov útokov za polovicu minulého roka, to je viac ako dvojnásobok z roku 2015.

Zoznam obáv CEO zdôrazňuje rozdiel medzi obavami vedúcich pracovníkov a ich zamestnancami. Prieskumy zamerané na obavy priemerných pracovníkov v USA napríklad odhalili obavy z korupcie vládnych úradníkov, znečistenia vodných zdrojov a osobných ekonomických problémov. Naproti tomu amerických generálnych riaditeľov trápi nerovnosť príjmov a "vplyv zmeny klímy na našu firmu" v ôsmych zo 14-tich možností. Nedostatok čistej pitnej vody spôsobenej klimatickými zmenami by pravdepodobne spôsobil problémy v podnikaní. Na piatom mieste skončil pokles dôvery v politikov a politické inštitúcie.