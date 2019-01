Talianski populisti plnia sľuby: Základný garantovaný príjem 780 eur aj skorší odchod do dôchodku

Zdroj: euronews;ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 10:13 -

Premiér Giuseppe Conte po štvrtkovom rokovaní vlády schválenie reforiem privítal ako "projekt, ktorý sa týka piatich miliónov ľudí žijúcich v chudobe a milióna ľudí, ktorí môžu skôr odísť do dôchodku". Kritici ale upozorňujú, že súbor reforiem je vzhľadom k stavu talianskej ekonomiky neudržateľný. Opatrenie musí do dvoch mesiacov schváliť parlament.

Zavedenie základného nepodmienečného príjmu pre chudobných a zníženie dôchodkového veku boli kľúčové body koaličnej zmluvy protiimigračnej Ligy a protestného Hnutia piatich hviezd (M5S).

V roku 2017 žilo podľa údajov talianskeho štatistického úradu ISTAT päť miliónov Talianov v absolútnej chudobe. To znamená, že si nemôžu dovoliť základné tovary a služby. Väčšina z nich žije v južnom Taliansku, kde má M5S najviac podporovateľov.







Na nepodmienený základný príjem 780 eur bude mať podľa súčasného návrhu nárok každý mesiac človek v domácnosti, ktorá žije v podnájme a nemá iný zdroj zárobku. Z toho 150 eur musí pripadnúť na nájom či splátku hypotéky.

Ak má niekto príjem nižší ako 780 eur, bude mu pridané až do výšky tejto sumy, ktorá sa pokladá za hranicu chudoby pre jednu osobu, ktorá žije v podnájme. Imigranti, ktorí nepochádza z EÚ, budú mať na nepodmienečný príjem nárok len ak žijú v Taliansku najmenej desať rokov.

Ľudia, ktorí budú poberať nepodmienečný príjem, musia týždenne odpracovať osem hodín verejne prospešných prác, chodiť na školenia a kurzy a prijať jednu z troch ponúk práce, ktoré zodpovedajú ich kvalifikácii.

Dávky možno poberať počas 18 mesiacov a potom je potrebné o ne požiadať znova. Firma, ktorá takú osobu zamestná, bude do vypršania 18 mesiacov dostávať jej dávky. Za zneužitie systému hrozí trest až šesť rokov väzenia. Šéf M5S a vicepremiér Luigui Di Maio informoval, že nepodmienečný príjem bude udeľovanie od apríla a že vo februári budú zverejnené informácie, ako o neho bude možné zažiadať.

Odchod do dôchodku by sa mal riadiť podľa "kvóty 100" - ten, kto bude do dôchodkového systému prispievať po 38 rokov, bude môcť do dôchodku odísť v 62 rokoch namiesto doterajších 67 rokov.