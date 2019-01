Odborníci varujú: Bude menej kávy, môže za to odlesňovanie a klimatické zmeny

Zdroj: reuters

Výskum, ktorý publikovali experti britskej Kráľovskej botanickej záhrady v Kew, zistil, že súčasné opatrenia na zachovanie divokých druhov kávy nestačia na ich zachovanie aj pre budúce generácie. Aaron Davis, autor štúdie, uviedol, že medzi druhmi kávy, ktoré sú ohrozené, sú aj druhy, ktoré by mohli byť použité ako kávy budúcnosti, ktoré sú napríklad odolnejšie voči chorobám. Vedci tvrdia, že ak sa neprijmú cielené opatrenia v konkrétnych tropických krajinách, najmä v Afrike, a najmä v zalesnených oblastiach, ktoré sú ťažko postihnuté zmenou klímy, dopady budú katastrofálne.



"Keď sa teploty zvyšujú a množstvo zrážok klesá, vhodná plocha na pestovanie kávy sa znižuje," povedal Davis pre agentúru Reuters. Poznamenal, že zistenia nie sú dôležité iba pre spotrebiteľov kávy. "Existuje veľa krajín, ktoré sú na káve závislé, tvoria hlavnú časť ich výnosov z vývozu. Odhaduje sa, že na celom svete produkuje kávu 100 miliónov ľudí."





Výskumníci, ktorých práca bola v stredu zverejnená v časopisoch Science Advances a Global Change Biology, uviedli, že ich zistenia sa týkajú najmä Etiópie. Tá je prirodzenou kolískou divokej arabskej kávy a najväčším vývozcom kávy v Afrike. Približne 15 miliónov etiópskych obyvateľov sa podieľa na výrobe kávy a ročný vývoz má odhadovanú hodnotu 1 miliardy dolárov.

S využitím počítačového modelovania výskumníci predpovedali, ako by zmena klímy ovplyvnila divokú Arabiku v Etiópii. Svoje zistenia označili za "bezútešný obraz" pričom počet miest, kde sa káve dariť nebude, by sa mal do roku 2080 zvýšiť až o 85 %. V roku 2017 sa tím rovnako zaoberal vplyvom klimatických zmien na pestovanie kávy, vtedajšie výsledky ukázali, že až 60 percent pôdy využívanej na pestovanie kávy v Etiópii by sa mohlo stať nevhodným na toto využitie do konca storočia.