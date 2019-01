Entrepreneur: Maria Šarapovová a jej život po tenise

Zdroj: Entrepreneur;HOR

Keď mala 7 rokov, prišla so svojim otcom z Ruska priamo do tenisovej akadémie R. Bollettieriho. Mali so sebou len 700 dolárov a na tréningy do akadémie jazdili na bicykli, pretože na auto vôbec nemali peniaze. Museli dva roky čakať, pretože deti do akadémie mohli vstúpiť až od 9. roku a počas tých dvoch rokov otec musel vystriedať najrôznejšie zamestnania a pomocné práce, aby sa uživili a mali z čoho platiť malej Marii kurty a výstroj. Počkať tie dva roky sa však zaručene vyplatilo. Šarapovová bola vo svojich osemnástich rokoch najlepšie platenou športovkyňou na svete a tento status si udržala dlhých 11 rokov!

Bola talentovaná a mala šťastie, vďaka vysokej postave a dlhým blond vlasom sa o ňu sponzori ako Canon, Porsche, Nike, Head a Evian dokázali priam pobiť.







Dnes má Maria 31 rokov a jej podnikanie sa rozbieha v niekoľkých odvetviach. Jej meno nesie produktová línia cukroviniek pod názvom Sugarpova, má podiel na zápasníckom formáte Ultimate Fighting Championship, jej meno je aj na výrobkoch kozmetického priemyslu Supergoop a je spoluvlastníčkou aplikácie Charly, ktorá používateľom umožňuje posielať správy celebritám. A najnovšie pripravuje spustenie siete fitness a wellness centier v najrôznejších hoteloch sveta.

Ako športovkyňa bola počas svojej kariéry obklopená tímom odborníkov – fyzioterapeutov, masérov, trénerov, poradcov na výživu a tak ďalej. Podobne sa odborníkmi snaží obklopiť aj pri svojom biznise.







Začiatky jej podnikania sa datujú do roku 2012, keď mala zranené rameno a musela povinne odpočívať. V tom čase ju oslovil výrobca cukroviniek Jeff Rubin a ona sa k nemu po pár týždňoch vrátila s kopou nápadov. Po ich stretnutí sa ponorila do čítania a vzdelávala sa v odvetví, pri čom zistila, že napriek obavám verejnosti z negatívnych vplyvov cukru a sladkostí, odborníci očakávajú, že tento trh bude v USA v roku 2025 mať objem 19,5 miliardy dolárov. Maria si z detstva pamätala, aké bolo príjemné sa s kamarátmi podeliť o cukríky, takže myšlienku ďalej dôsledne sledovala.



Zaumienila si, že línie výrobkov, ktoré by mali byť pod jej patronátom, musia mať lákavý obal a zaujímavý tvar. Po sérii stretnutí a rokovaní napokon našli výrobcu v Španielsku a so štartovacím kapitálom 500 000 dolárov z jej vlastných zdrojov sa rozbehla značka Sugarpova. Sú to cukríky a čokoládky s podareným obalom, vyzdobeným našpúlenými ústami pripravenými na bozk. Obsah má vždy zaujímavý dizajn, cukríky majú raz tvar tenisovej loptičky, ďalšie sú v tvare dámskych kabeliek či lodičiek na vysokom podpätku. Aj v tomto projekte sa Šarapovová spoľahla na odborníkov, obaly a obsah navrhovala agentúra Dentsu (tá robí napríklad dizajn pre Canon) v spolupráci s Newyorskou agentúrou Red Antler. Slogan cukríkov Sugarpova znie “Some style for your smile” – trocha štýlu pre tvoj úsmev.





Prvú skúšku podnikateľskej odolnosti zažila Maria v roku 2016, keď ju pre pozitívny nález na dopingové látky suspendovali z tenisových turnajov na rok a pol. Väčšina jej sponzorov ihneď odstúpila od spolupráce a dokonca aj OSN jej odňala titul ambasádorky pre rozvojové krajiny. Aj túto nútenú prestávku toto podnikavé dievča využilo na vzdelávanie, zapísala sa na krátkodobý kurz strategického manažmentu na Harvarde a sústredila sa na rozvoj svojej línie Sugarpova. Zúčastňovala sa potravinárskych veľtrhov, rokovala s obchodnými reťazcami a sieťami. Svojim predajcom mohla ponúknuť napríklad spoluprácu na svojom Instagramovom účte, pretože jej spoločenský život je plný celebrít. Dnes je Sugarpova na pultoch predajní v 22 krajinách sveta a jej portfólio výrobkov v roku 2017 dosiahlo obrat niekde medzi 10 až 12 miliónmi dolárov.





Najnovší podnikateľský plán Šarapovovej sa začal niekedy na jar 2018 keď ju oslovil architekt Dan Meis po tom, čo si všimol Mariin záujem o architektúru na Instagrame. Ukázalo sa, že v detstve snívala o tom, že bude architektkou, no tenis bol silnejší. S Meisom začali pracovať na myšlienke fitnesscentier v hoteloch a rezortoch po celom svete. Šarapovovej prínos do projektu je nie len v tom, že v rámci tréningov sa už niečo naposilňovala, ale že v rámci tenisového kolotoča už navštívila stovky hotelov po celom svete a vie, na čo klásť dôraz. Ako vraví Maria, pre športovca aj podnikateľa je tímová práca kľúčovým faktorom úspechu.