Bratislava bude mať s tureckou Antalyou aj pravidelné letecké spojenie

Do najžiadanejšej letnej destinácie slovenských dovolenkárov, do tureckej Antalye, bude možné v tomto roku prvýkrát cestovať letecky aj individuálne. Český letecký dopravca Smartwings začne z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave prvý raz prevádzkovať lety do Antalye v rámci pravidelnej linky. Doteraz ich zabezpečoval len ako nepravidelné charterové lety pre cestovné kancelárie, informovalo v pondelok bratislavské letisko.

Nová pravidelná linka Smartwings z Bratislavy do Antalye bude v prevádzke od 30. mája 2019 dvakrát denne, teda štrnásťkrát týždenne. "Turecká Antalya je dlhodobo top leteckou destináciou Slovákov počas leta. Z nej sa Slováci prepravujú do obľúbených tureckých letovísk. Vlani do Antalye a z nej cestovalo približne 150 tisíc slovenských dovolenkárov," uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Z Bratislavy letelo do Antalye o 57 percent viac dovolenkárov ako v rekordnom roku 2017.

Smartwings bude počas letnej dovolenkovej sezóny, od mája do októbra, prevádzkovať z Bratislavy dvanásť pravidelných liniek. Okrem Antalye bude možné letieť tiež na grécke ostrovy Kréta (Heraklion), Rodos, Korfu, Zakyntos, do španielskej Malagy a na Malorku, do talianskej Lamezia Terme a Olbie, do bulharského Burgasu, do Larnaky na Cypre a do Catanie na Sicílii.

"Okrem pravidelných liniek bude spoločnosť Smartwings zo slovenských letísk prevádzkovať tiež charterové lety, napríklad, do destinácií v Egypte, na Kapverdské ostrovy, v Grécku, Taliansku či Španielsku," uviedla hovorkyňa Smartwings Vladimíra Dufková. Nepravidelné charterové lety si objednávajú od leteckých dopravcov cestovné kancelárie pre svojich dovolenkárov.