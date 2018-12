Európskym technologických startupom sa tento rok darí

dnes 16:16 -

Investície do európskych technologických startupov by mali tento rok dosiahnuť rekordných okolo 23 miliárd USD (20,30 miliardy eur). Na porovnanie, v roku 2013 to bolo len 5 miliárd USD, uvádza sa vo výročnej správe spoločnosti Atomico o európskom technologickom sektore.

V Európe vzniklo v uplynulých 15 rokoch 61 nových firiem, ktorých hodnota prekročila 1 miliardu USD. Len vlani túto hranicu prekonalo 17 spoločností.

V Európe zatiaľ v tomto roku vstúpil na burzu viac než dvojnásobný počet technologických firiem ako v USA. Podľa údajov londýnskej burzy cenných papierov v Európe tento rok vstúpilo na burzu 69 spoločností a v USA len 28.

Navyše sa ich akciám darí podstatne viac. Akcie európskych technologických firiem, ktoré vstúpili na burzu v roku 2018, sa v priemere zhodnotili o 222 %, zatiaľ čo v USA zaznamenali takéto firmy nárast len o 42 %.

"Toto je neuveriteľný rok pre európsky technologický ekosystém," uviedol partner a šéf výskumu firmy Atomico Tom Wehmeier v rozhovore pre CNBC.