Prezident ruskej VTB banky: Ukrajina vytvorila umelý konflikt

"Myslím, že by ste mali hľadať niekoho, kto má z toho prospech, a tým je v skutočnosti prezident Ukrajiny, pán Porošenko," povedal Andrey Kostin v rozhovore pre televíziu CNBC. "Jeho pôvodným plánom bolo odložiť voľby, ak to pre neho nevyzerá dobre na základe prieskumov verejnej mienky a vytvoriť tak dodatočné napätie, ktoré viedlo k stannému právu, a tým by mohol predĺžiť svoje zotrvanie vo funkcii. To je náš názor, je to umelý konflikt. Takto sme s Ukrajinou žili už roky a zrazu, len pár mesiacov pred voľbami, sa niečo udeje," dodal Kostin.

Kostinove pripomienky prichádzajú po ovládnutí troch ukrajinských námorných plavidiel a zatknutí 23 členov posádky z nedele tohto týždňa. Incident sa udial v Kerčskej priepasti, čo je kanál, ktorý oddeľuje Azovské more a Čierne more na juhu Ukrajiny a Ruska. Ukrajina uviedla, že incident považuje za "agresívny čin", zatiaľ čo Rusko tvrdí, že lode vstúpili nelegálne do ich teritoriálnych vôd. Obe strany sa vzájomne obviňujú, že porušili podmienky zmluvy z roku 2003, ktorá zakotvuje voľný prístup do Kerčského prielivu a Azovského mora.





Ukrajinský prezident reagoval vyhlásením 30-dňového obdobia výnimočného stavu v určitých častiach krajiny, konkrétne v regiónoch hraničiacich s Ruskom. Povedal tiež, že existuje hrozba, že Rusko spustí pozemnú inváziu. Prezident Porošenko pre NBC News povedal, že Rusko "zaplatí obrovskú cenu", ak zaútočí na jeho krajinu.





Najnovší incident medzi Ruskom a Ukrajinou ďalej naštrbuje už aj tak zlé vzťahy medzi susedmi, prinajmenšom kvôli anexii Krymu z roku 2014 a podpory proruských povstalcov na východnej Ukrajine. Kroky Ruska medzinárodná spoločnosť odsúdila, a na krajinu uvalili množstvo amerických a európskych sankcií zameraných na jednotlivcov, subjekty a určité odvetvia (vrátane finančného, energetického a rezortu obrany). Najnovšia provokácia určite nepomôže presvedčiť USA a Európu o potenciálnom znížení represívnych opatrení.







Ani banka VTB nebola ušetrená sankcií súvisiacimi s Ukrajinou, a ani Kostin, považovaný za blízkeho človeka prezidenta Putina. Ako šéf štátnej ruskej banky sa dostal na americký sankčný zozname v apríli 2018 spolu s skupinou ruských oligarchov, vládnych úradníkov a subjektov. Kostin tvrdil, že sa na zoznam dostal kvôli nedorozumeniu, ako povedal pre ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS v tom čase, neurobil nič zlé a vždy sa snažil podporovať dobré pracovné vzťahy s americkými bankami a investormi. "Som považovaný za štátneho predstaviteľa, ktorým ale samozrejme nie som. Som predsedom jednej z popredných komerčných medzinárodných bánk a aktivity, ktorá boli v súvislosti s Ukrajinou spomenuté, hackovanie Sýrie alebo podkopanie americkej demokracie, s tým nemá nič spoločné samozrejme. Celá banková komunita po celom svete ma pozná ako bankára," povedal.