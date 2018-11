1,3 bilióna dolárov: Trh s pôžičkami sa mení, hrozba kolapsu rastie

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 11:10 -

Globálny trh s pôžičkami dosiahol úroveň 1,3 bilióna dolárov, sú to dlhy vytvorené firmami v neistých finančných pozíciách. Medzinárodný menový fond očakáva, že globálne emisie týchto úverov spoločnostiam, ktoré sú buď silne zadlžené, alebo majú slabé úverové ratingy v tomto roku dosiahol okolo 750 miliárd dolárov. Rekordných 788 miliárd dolárov dosiahol v roku 2017.

Najväčší trh s pôžičkami s pákovým efektom je ten americký, kde odvetvia vrátane technológií, energetiky, telekomunikácií a zdravotnej starostlivosti využívajú dlh na financovanie fúzií a akvizícií, spätných odkupov, na dividendy.







"Inými slovami, firmy volia finančné riziko namiesto investícií do rozvoja," píše MMF s tým, že "najviac zadlžené špekulatívne firmy" tvoria viac nových emisií pôžičiek s pákovým efektom, ako pred finančnou krízou. Aj pôžičky so "zmluvnými podmienkami" predstavujúce 80 % nových úverov, sú poskytnuté nebankovými poskytovateľmi úverov, čo predstavuje nárast z približne 30 % v roku 2007. Navyše aj kvalita týchto zmlúv sa zhoršila.







Americká senátorka Elizabeth Warrenová upozornila na situáciu v liste regulačným orgánom. Vysvetľuje v ňom obavy z poklesu štandardov upisovania úverových pôžičiek, varujúc, že ​​vytvárajú významné riziko pre americkú ekonomiku. "Obávam sa, že veľký úverový trh s pákovým efektom vykazuje veľa charakteristík trhu s hypotekárnymi úvermi pred rokom 2008," napísala.

Janet Yellenová, bývalá predsedníčka Federálneho rezervného systému USA, sa pridala k varovaniam keď uviedla, že došlo k "obrovskému zhoršeniu" úverových štandardov a obáva sa systémových rizík spojených s týmito úvermi. Je to obzvlášť znepokojujúce, pretože sa to deje v čase, kedy sa uvoľňuje banková regulácia. Tieto pôžičky môžu doviesť firmy do hospodárskeho úpadku.







"Mali by ste si uvedomiť, že kríza nie je len otázka toho, čo robia banky, ktoré ohrozujú seba, je to aj to, čo robia, čím môžu vytvárať riziká pre celý finančný systém," povedala Yellenová pre Financila Times. "Akoby sme sa nepoučili."

Aj Bank of England minulý mesiac uviedla, že je znepokojená nárastom pôžičiek s využitím pákového efektu, pričom hovorí, že dnes je tento svetový trh väčší ako v roku 2006 americký hypotekárny trh. Emisia dlhu v Spojenom kráľovstve dosiahla vlani rekord. Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) varovala, že charakteristiky tohto trhu spôsobujú, že je vystavený ďalším rizikám, ako je napríklad relatívna nelikvidita.

Bloomberg nedávno varoval, že trh už zašiel príliš ďaleko, pretože tieto rizikové aktíva sú zamerané na individuálnych retailových investorov. Navyše existujú obavy, že súčasné právne predpisy dostatočne neposkytujú ochranu pred rizikami pákového efektu , ktoré často vytvárajú nebankoví veritelia. "Keď pred desiatimi rokmi dostali politici poriadnu lekciu o nepredvídaných hrozbách pre finančný systém, nemali by prehliadať ďalšiu potenciálnu hrozbu," myslí si MMF.