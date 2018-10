Príspevok na rekreáciu bude povinný len pre zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami

dnes 13:01 -

Zamestnávatelia budú poskytovať svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu na Slovensku iba v prípade, ak majú viac ako 49 pracovníkov. Pre firmy a inštitúcie s menej ako 50 zamestnancami bude tento príspevok dobrovoľný za rovnakých podmienok a v tom istom rozsahu.

Vyplýva to z novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorú na návrh SNS v utorok schválila Národná rada SR. Za bolo 82 poslancov, proti 30 a zdržalo sa 34 zákonodarcov. Pôvodne mali príspevok vyplácať všetci zamestnávatelia bez ohľadu na počet zamestnancov, poslanci však schválili pozmeňujúci návrh predkladateľov. Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Príspevok bude predstavovať ročne 55 % oprávnených nákladov na rekreáciu, maximálne 275 eur. Takú sumu zamestnávatelia uhradia, ak zamestnanci vynaložia na rekreáciu päťsto eur a viac. Bude sa to týkať zamestnancov, ktorí nepretržite pracujú u zamestnávateľov aspoň 24 mesiacov a majú dohodnutý pracovný pomer na určený pracovný čas. Národniari pôvodne navrhovali dĺžku pracovného pomeru u zamestnávateľa v trvaní minimálne dvanásť mesiacov. Krátenie príspevku pre zamestnancov s kratším pracovným časom sa bude týkať len maximálnej sumy príspevku na rok (275 eur).

Zamestnávateľ nemôže znevýhodniť zamestnanca, ktorý príspevok dostane, pretože oň požiadal, oproti zamestnancovi, ktorý o príspevok nepožiadal, napríklad pri priznávaní odmien. Súčasťou pobytového balíka najmenej na dve prenocovania na území SR môžu byť rôzne súvisiace služby, ale nemusí zahŕňať aj stravovacie a iné služby. Napríklad, zamestnanec zo zdravotných dôvodov nemôže využiť stravovanie v zariadení. Pobytový balík tak môže obsahovať kombináciu ubytovania a stravovania, resp. iných služieb. Oprávnené budú aj výdavky na ubytovanie na základe zmluvy o ubytovaní a to nie je súčasťou cestovného zájazdu.

Ak nebude príspevok poskytnutý formou rekreačného poukazu, zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky do tridsať dní od skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov s označením zamestnanca. Zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu po predložení dokladov v najbližšom výplatnom termíne, ak sa nedohodnú inak. Na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom roku a pokračuje aj v nasledujúcom, bude považovať za príspevok za rok, v ktorom sa rekreácia začala.

Rekreačné príspevky zamestnávateľov môžu byť využité aj na pobyty detí zamestnancov. Na návrh poslancov za Most-Híd prešiel návrh, aby sa to vzťahovalo aj na denné prázdninové tábory detí zamestnancov. Týka sa to detí v základných školách alebo v prvom až štvrtom ročníku gymnázií s osemročným vzdelávaním. Môže ísť aj o dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo dieťa zverené do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, či iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Opozícia, zamestnávatelia, podnikatelia a obchodné komory, ale čiastočne aj odborári kritizovali zavedenie príspevku na rekreáciu ako nesystémové opatrenie. Výhrady mali najmä k povinnému poskytovaniu príspevku, žiadali, aby to bolo dobrovoľné. O príslušnom návrhu SaS poslanci nehlasovali, keďže predtým odsúhlasili návrhy zo spoločnej správy.