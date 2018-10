Verejné fondy: Zosaďte Zuckerberga ako predsedu predstavenstva!

Zdroj: Trillium Asset Management;Reuters

Fondy požadujú, aby akcionári spoločnosti Facebook zvážili možnosť nahradiť Zuckerberga nezávislým predsedom. Vo vyhlásení zdôraznili skutočnosť, že 59 percent spoločností z indexu S & P 1500 má iného generálneho riaditeľa a predsedu spoločnosti, aby zabezpečili skutočne nezávislý dohľad nad riadením spoločnosti. Tiež uviedli, že tento dohľad je potrebný, pretože Facebook nesprávne pristúpil k "niekoľkým vážnym sporom". V neúplnom zozname nedávnych škandálov, na ktoré upozornili, nájdeme aj:

- ako sa Rusko na Facebooku "miešalo do volieb v USA",

- "zdieľanie osobných údajov 87 miliónov používateľov", ktoré neskôr našli cestu do spoločnosti Cambridge Analytica,

- "zdieľanie údajov s výrobcami zariadení vrátane spoločnosti Huawei", čo spravodajská služba USA uviedla ako hrozbu pre národnú bezpečnosť,

- šírenie "falošných správ" na tejto platforme,

- propagácia postov na tejto platforme, podporujúce násilie v Mjanmarsku, Indii a južnom Sudáne,

- "depresiu a ďalšie otázky duševného zdravia, vrátane stresu a závislostí", ktoré môžu vyplynúť z používania Facebooku,

- "umožnenie inzerentom vylúčiť černochov, hispáncov a iné" etnické afinity " aby videli ich reklamy."

Ak by fondy svoje vyjadrenie vypustili o niekoľko hodín neskôr, zoznam mohol obsahovať aj správy o tom, ako Facebook údajne úmyselne navýšil svoje metriky na video, aby oklamal inzerentov a mediálne spoločnosti, aby do značnej miery investovali do videa na tejto platforme. Facebook poprel akékoľvek priestupky a črtá sa súdny spor.

"Potrebujeme nezávislé predstavenstvo spoločnosti Facebook, aby sme sa vážnejšie pristupovalo k riešeniu skutočných rizík ako je reputácia, regulácia a riziko pre našu demokraciu, ktoré ovplyvňujú spoločnosť, jej vlastníkov podielov a nakoniec aj dôchodky tisícok pracovníkov v New Yorku," napísal v samostatnom vyhlásení Scott Stringer z Úrad kontrolóra New Yorku čo je hlavný daňový úrad a audítor mesta. Podľa denníka Wall Street Journal vlastnil penzijný fond NYC 4,7 milióna akcií spoločnosti Facebook k 31. marcu tohto roka. V súčasnosti ocitli na úrovni okolo 745 miliónov dolárov. Štátne pokladnice z Rhode Island, Illinois a Pennsylvanie dohliadajú na akcie Facebooku vo výške 32 miliónov dolárov.

Okrem niekoľkých špičiek, cena akcií spoločnosti Facebook klesá od 25. júla, keď klesla z historického maxima vo výške 217 USD na akciu na súčasných 159 USD za akciu.





Zatiaľ čo najnovšie škandály spoločnosti môžu mať s týmto poklesom niečo spoločné, je takisto fakt, že Facebook stráca užívateľov a potrebuje pre svoj rast získať nových.

To, či tento návrh nakoniec dostane podporu zo strany akcionárov, alebo nie, je takmer úplne bezvýznamné. Vďaka špeciálnej štruktúre sa akcie Zuckerberga započítavajú desaťkrát viac ako ostatných akcionárov a v súčasnosti má pod kontrolou približne 60 percent hlasovacích práv spoločnosti. Je možné, že prejav akcionárskej nespokojnosti by mohol veci rozhýbať, ale odchod je nepravdepodobný. V júli Zuckerberg hovoril o na tému škandálov a niečo naznačoval. "Navrhoval som platformu, takže ak by mal byť niekto prepustený, mal by som to byť ja." Napriek tomu je stále tam, kde je.