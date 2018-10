Aj na svadbe sa dá zarobiť: Startup predáva turistom pozvánku na hostinu

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;.joinmywedding.com;FB/Párkányi

dnes 0:34 -

Keď sa Surabhi Chauhanová, manažérka fondu z Dillí, vydávala, mala zhruba 400 hostí. Dve mená na zozname ale patrili niekomu, s kým sa v živote nestretla. Carly Stevensová a jej partner Tim Gower sú austrálski cestovatelia - blogeri. Zaplatili okolo 200 dolárov za pozvánku za dvojdňovú svadbu prostredníctvom startupu Join My Wedding. "Tento koncept bol celkom nový," povedala Chauhanová v rozhovore pre CNBC, vysvetľujúc, ako ​​narazila na startup pre rezervácie svadobných miest. "Zoznámili sme sa s ľuďmi z iných krajín, boli sme veľmi nadšení a otvorení tejto veci, bolo to pre nás niečo úplne nové."

Ona a jej manžel boli predstavení Stevensovej a Gowerovi spoluzakladateľkou startupu. "Rozprávali sme sa o tom, čo robí každý z nás, o našich profiloch a o tom, aké sú naše predstavy o svadbe. Druhu oblečenia, ako povinnosť a podobne," povedala Chauhanová.





Indické páry uvádzajú podrobnosti o svojich svadbách na webových stránkach a turisti z iných krajín si môžu zakúpiť lístok ako vstupenku na ich svadby. Väčšina z takto získaných príspevkov ide páru, ale niečo si stiahne aj startup. "Ak o tom premýšľate, nič iné nevystihuje kultúru tak, ako svadba, pretože tam máte každý kultúrny prvok: miestnych ľudí, miestne jedlá, zvyky, oblečenie, hudbu, v podstate každý prvok je tu prítomný," povedala pre CNBC spoluzakladateľka startupu Orsi Párkányiová, "Prežívanie všetkých kultúrnych prvkov súčasne, zmysluplné spojenie s miestnymi obyvateľmi v Indii, je obrovský motivujúci faktor pre turistov. Je to bezpečný zážitok, zúčastňuje sa udalosti so stovkami ľudí, vy ste význačný hosť, o ktorého sa aj náležite postarajú," dodala.





Párkányiová je Maďarka, ktorá žila 11 rokov v Austrálii. Vysvetlila, že myšlienka na rozbehnutie takéhoto podnikania pochádza z jej vlastných skúseností. Z toho, že sa nemohla zúčastniť svadby svojich priateľov. Rozhodnutie zamerať sa na svadby v Indii padlo kvôli tomu, že sú "svetoznáme" a väčšina zahraničných turistov nemá možnosť zúčastniť sa, pokiaľ nemá vybudované osobné kontakty. Prostredníctvom startupu sa doteraz podarilo turistom navštíviť viac ako 100 indických svadieb, chváli sa Párkányiová.





Svadobného trendu sa chytilo mnoho cestovných kancelárií, vytvárajú vlastné balíky pre medzinárodných cestujúcich počas návštevy indických svadobných obradov. Nečudo že ide o dobré lákadlo, indické svadby sú preslávené svojou bohatosťou, zvykmi a tradíciami, ktoré sa oslavujú počas niekoľkých dní. Milióny párov sa každoročne vezme, vďaka rastúcej populácii aj rastu strednej triedy. Odborníci považujú indický svadobný priemysel, ktorý sa odhaduje na približne 40 miliárd dolárov a ročne rastie okolo 20 %, za odolný voči recesii.

"Pokiaľ ide o indický svadobný trh, ten rastie každoročne," povedal Ashish Boobna z Ferns N Petals, veľkej svadobnej agentúry pre bohatých Indov. Takmer každý sektor získava biznis od svadobného priemyslu: dekorácia, zábava, stravovanie a pohostenie: Dokonca vznikajú nové firmy, aby dokázali uspokojiť požiadavky zákazníkov na ich svadobný deň. Boobna vysvetluje, že svadobná turistika je vzostupný trend v indickom svadobnom priemysle, podobne ako zdravotná turistika. Pre niektoré indické páry je možnosť pozvať si zahraničných hostí k svadobnému stolu spôsob, ako urobiť obrad extravagantnejším a viac "showbizovým", povedal. Ale iní chcú prostredníctvom takýchto hostí spoznať ich kultúru a rituály.





Oslavy piesňou a tancom a komplikované symbolické rituály robia indické svadby veľmi živými a to je zaujímavé pre zahraničných turistov, povedal Sahajanand Sharma, sprievodca v Indii. "Súčasti západných svadieb sú pekné - cirkevné rituály, ktoré robíte, aj následné oslavy, ale je to všetko trochu veľmi škrobené, zatiaľ čo tu je to vždy... niekto môže začať tancovať, máme tu nekonečné spektrum farieb, nekonečné množstvo jedla, nekonečné rituály," povedal Sharma, ktorý tiež nedávno sprostredkoval pre 15 až 20 svojich klientov z USA a Európy, možnosť pripojiť sa k obradu. "Sprevádzal som ich, každého jedného,... poznali sme sa veľmi," Navyše, ako Sharma tvrdí, jeho priatelia sa ho pýtali, či by mohol priviesť na svadbu aj iného návštevníka. "Povedal som "prečo nie?" " Sharma dodáva, že na svadbách sa turisti môžu stretnúť s obyčajnými ľuďmi, nie sú to len zamestnanci hotela, sprievodcovia a vodiči. "Indovia sú vo všeobecnosti veľmi zvedaví ľudia ... a interakcia je pre turistov cenná," povedal.





Pre austrálsku blogerku Stevensovú, bola účasť na indickej svadbe niečo osobné, jej matka sa narodila v Indii. Pre účasť na Chauhanovej svadbe padlo rohodnutie kvôli termínu, práve sa v tom čase nachádzala so svojim partnerom v Indii. Prvý deň Stevensovú pozvali, aby sa zúčastnila Mehndi, tradičného predsvadobného obradu pre rodinu nevest, kam sa zvyčajne pozvú len blízki priatelia a príbuzní. Pozvanie prijala a cítila sa ako "súčasť rodiny". Na ďalší deň už spolu so svojim partnerom doplnili zhruba 4 stovky hostí svadobného obradu. "Spomínam si na to, že keď som tam vchádzala, preblyslo mi hlavou, „veď to je ako film ". Bolo to tak profesionálne - nič, také som predtým navidela."

Chauhanová so Stevensovou udržujú vzájomný kontakt aj po svadbe. "Užili sme si to, nemala som pocit, že sme pozvali niekoho, kto je úplne neznámy, pretože obaja boli dosť iniciatívni," uzavrela Chauhanová.