Sociálna poisťovňa má v budúcom roku hospodáriť už bez finančnej pomoci od štátu

Sociálna poisťovňa (SP) by mala v budúcom roku hospodáriť už bez finančnej pomoci štátu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu SP na rok 2019 s rozpočtovým výhľadom do roku 2021, ktorý v stredu schválila vláda. Do druhého dôchodkového piliera by pritom mala budúci rok poisťovňa odviesť 697,3 mil. eur. V roku 2020 by malo na účty sporiteľov v druhom pilieri smerovať 783 mil. eur a v roku 2021 by malo ísť o sumu 873,1 mil. eur.

Celkové príjmy SP by mali v budúcom roku dosiahnuť 9 mld. eur, z toho 628,5 mil. eur by mal tvoriť tohtoročný prebytok poisťovne. Príjmy poisťovne z bežného poistného od ekonomicky aktívnych osôb by mali budúci rok predstavovať 7,89 mld. eur, príjmy z dlžného poistného 214,8 mil. eur a príjmy z poistného od štátu 229,1 mil. eur.

Celkové výdavky poisťovne na rok 2019 by mali tvoriť 8,36 mld. eur. Na dôchodkové dávky by mala poisťovňa vynaložiť 7,33 mld. eur a na nemocenské dávky by malo ísť 690,4 mil. eur. Výdavky na dávky v nezamestnanosti by mali dosiahnuť 165,2 mil. eur a pri úrazových dávkach ráta rozpočet poisťovne s výdavkami v sume 53 mil. eur.