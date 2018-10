Island desať rokov po finančnom kolapse: Opäť existenčné problémy

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 16:32 -

Bola to práve turistika, ktorá výrazne pomohla Islandu dostať sa z finančného a ekonomického kolapsu. Tá však, po rokoch expanzie, začína výrazne spomaľovať. Kríza v cestovnom ruchu by mohla ovplyvniť celú ekonomiku, vrátane dopytu po zamestnancoch, investícií do hotelov, bilancie bežného účtu či výmenného kurzu islandskej koruny, upozornil docent Islandskej univerzity Gylfi Magnusson.

Problémy majú aj aerolinky, rovnako ako ďalší škandinávski dopravcovia, sú pod tlakom vyšších cien ropy potom, čo sa pustili do ambicióznych plánov s cieľom zabrať čo najväčší podiel na trhu. Aerolinky so sídlom v Reykjavíku dúfali, že sa zvýši cena leteniek európskych letov. To sa však nestalo.

Vlna špekulácií o budúcnosti sa nevyhla ani rýchlo rastúcim nízkonákladovým aerolinkám ako je Wow Air, ktoré spolu s Icelandair privážajú na Island väčšinu turistov. Firma získala novú hotovosť prostredníctvom emisie dlhopisov a na zimu zrušila lety do Edinburghu, Štokholmu a San Francisca. Odôvodnila to oneskorením dodávok dvoch lietadiel Airbus A330neo.

Na oneskorenie dodávok sa odvoláva aj škandinávska letecká spoločnosti Primera Air, ktorá tento týždeň vyhlásila bankrot. Norwegian Air Shuttle, priekopník lacných letov cez Atlantik, znova znížil počet trás, pretože bojuje s nákladmi.







Problémy nezostali bez povšimnutia centrálnej banky. Tá bola minulý mesiac nútená intervenovať na menovom trhu, aby podporila islandskú korunu. Mena sa prepadla kvôli obavám o finančnú situáciu Wow Air. Ďalší pokles zaznamenala tento týždeň po zverejnení správy Icelandair.





"Nie je žiadnym tajomstvom, že letecké spoločnosti, zvlášť tu v severnom Atlantiku, sa teraz musia vysporiadať s ťažším prevádzkovým prostredím než bolo predtým," uviedol guvernér centrálnej banky Már Gudmundsson. "Ceny ropy sa za rok takmer zdvojnásobili a konkurencia na trhu je obrovská," dodal. Navyše islandské spoločnosti zaťažuje výrazný rast miezd.

Problémy prichádzajú na pozadí spomalení rastu cestovného ruchu, ktorý podľa odhadov centrálnej banky už v budúcom roku nebude dominovať islandskému vývozu. Počet turistov v krajine v roku 2016 vzrástol o takmer 40 percent. Vlani však už len o 24 percent. Islandská ekonomika v roku 2016 stúpla o 7,4 percenta a vlani o štyri percentá. Tento rok má podľa prevádzkovateľa letísk Isavia počet turistov stúpnuť o 15 percent.

Medzinárodný menový fond minulý mesiac uviedol, že následky silnej islandskej koruny medzi rokmi 2014 a 2016 sa teraz prejavujú na raste cestovného ruchu a domáceho dopytu. Za potenciálne riziká pre islandskú ekonomiku označil vysoké ceny ropy, rastúcu konkurenciu v leteckej doprave, eskaláciu globálneho obchodného napätia a neistotu okolo rokovania o odchode Británie z EÚ.

Guvernér Gudmundsson však odmieta akékoľvek porovnania s bankovou krízou pred desiatimi rokmi. Podľa neho to boli úplne iné udalosti.