Rakúsky investor otvoril na Liptove nový retailový park

Rakúska spoločnosť SORAVIA otvorila na Slovensku novú retailovú zónu, Retail Park Liptovský Mikuláš. Maloobchodný komplex s rozlohou 9 000 metrov štvorcových je prvá investícia rakúskeho developera mimo Bratislavy. Celková investícia vo výške 22 miliónov eur vytvorila na severe Slovenska zatiaľ 100 pracovných miest. Informovala o tom v utorok spoločnosť v tlačovej správe. V retailovom parku sa nachádza 15 maloobchodných prevádzok so sortimentom medzinárodných značiek, ktoré doteraz v regióne zastúpené neboli.

Investícia vo výške 22 miliónov eur by nemala byť konečná, investor plánuje v nasledujúcom kalendárnom roku rozšírenie projektu. Zákazníkmi novootvoreného maloobchodného parku by malo byť, okrem obyvateľov regiónu, aj približne 700 tisíc turistov, ktorí každoročne Liptov navštívia. Spoločnosť SORAVIA Real Estate Development GmbH (SRED) bude prevádzkovať Retail Park Liptovský Mikuláš spoločne so slovenskou realitnou spoločnosťou SPILLER PARTNER, zodpovednou za riadenie strediska.

„Som rád, že sa spoločnosť SORAVIA rozhodla investovať v našom meste. Otvorením Retail Park Liptovský Mikuláš tak mesto posilnilo svoju pozíciu centra obchodu a služieb v regióne. Veľmi ma v tomto prípade teší aj skutočnosť, že vďaka tejto investícii vzniklo viac než 100 pracovných miest, čo môžeme prirovnať k priemernému priemyselnému podniku,“ zhodnotil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

SORAVIA patrí s viac ako 550 realizovanými projektmi, s celkovým objemom 4,6 miliardy eur realizovanými v Rakúsku, Nemecku a krajinách strednej a východnej Európy, medzi popredných developerov. Spoločnosť má široký rozsah služieb, vďaka ktorým zabezpečuje komplexné riešenia investičných projektov - od lokalizácie, cez riadenie výstavby, až po prevádzkovanie a využitie nehnuteľností.

SRED GmbH je realitná spoločnosť špecializovaná na vývoj a investície v strednej a východnej Európe, pôsobiaca na národnej aj medzinárodnej úrovni. Spoločnosť SRED nie je závislá od spoločnosti SORAVIA. V rámci developerských aktivít sa sústredí na nákupné centrá, kancelárie, hotely, či rezidenčné komplexy.