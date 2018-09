Bezos a jeho ďalší veľký ťah

Zdroj: CNBC;WSJ

Za Blue Origin stojí Jeff Bezos, ktorý intenzívne investuje do spoločnosti. Každoročne do raketového projektu vkladá asi miliardu amerických dolárov. Vo svojom prejave 19. septembra Bezos spomenul, že plánuje investovať ďalšiu miliardu dolárov počas budúceho roka do rakety New Glenn, ktorá bude poháňaná motorom BE-4.



Blue Origin strávil "viac ako sedem rokov vývojom tohto motora, aby bol opätovne použiteľný," povedal už dávnejšie generálny riaditeľ spoločnosti Bob Smith. Každý motor BE-4 je navrhnutý tak, aby dokončil "100 plných misií", povedal Smith v apríli. Opätovná využiteľnosť prináša obrovské úspory nákladov vo výške 50 až 75 percent, tvrdí Smith. "Budeme ho ponúkať každému, kto príde a povie, že potrebuje nový motor," povedal Smith.





A práve pohon BE-4 má byť osadený aj do rakety Vulcan od s United Launch Alliance. Nová raketa má pomôcť konkurovať SpaceXu v získavaní lukratívnych obchodných a vojenských zmlúv. Motory rakety predstavujú najväčšiu časť nákladov, takže zmluva s ULA môže pre Blue Origin znamenať aj niekoľko miliárd dolárov. Navyše ide o kľúčový prvý krok k získaniu lukratívnych vojenských zmlúv. Pentagon pracuje na tom, aby zabezpečil, že všetky rakety, ktoré nakupuje, boli komplet vyrobené v USA. Blue Origin by sa tak mohol stať potenciálnym dodávateľom pohonu pre niekoľko spoločností.

Konkurencia zo strany SpaceX je naozaj tvrdá, chystá sa získať čoraz väčší podiel na trhu od ULA, ktorá bola jediným dodávateľom pre americké vojsko už takmer desať rokov. Ďalším hráčom je Northrop Grumman po nedávnej akvizícii Orbital ATK, s raketou OmegA.

Analytici Morgan Stanley upozornili svojich klientov začiatkom tohto mesiaca na Bezosove investície do kozmického priemyslu prostredníctvom Blue Origin, s tým, že týmto spôsobom poukazuje na jeho finančnú silu. "Veríme, že investori by mohli chcieť venovať oveľa väčšiu pozornosť úsiliam v oblasti vesmíru, niekomu, kto má vôľu aj čoraz väčšiu finančnú silu," uviedol analytik Morgan Stanley Adam Jonas. Morgan Stanley odhaduje, že v akciách Amazonu má Bezos približne 160 miliárd dolárov. Inými slovami, "to znamená približne 16 rokov výdavkov NASA na prieskum vesmíru", uviedla firma. Morgan Stanley radí klientom, aby zobrali do úvahy toto porovnanie, keďže bohatstvo bezosovej firmy stále rastie.





Bezos verejne vyhlásil, že Blue Origin je "najdôležitejšia práca", ktorú robí. Tiež povedal, že verí v trvalé osídlenie Mesiaca. Myslí si, že nielen nadišiel čas, aby sa ľudia vrátili na Mesiac, ale aby tam aj zostali. .

Zatiaľ čo SpaceX má náskok a môže sa stať lídrom v oblasti vývoja rakiet novej generácie, Blue Origin sa ukázal ako skutočný konkurent, ktorý vďaka raketovému pohonu BE-4 pomôže ULA udržať si konkurenčnú výhodu.