Kanada verí, že s USA uzatvorí obchodnú dohodu najneskôr do konca mesiaca

Kanada verí, že sa jej podarí uzatvoriť dohodu so Spojenými štátmi, ktorá by zachránila Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA), aj keď rokovania by mohli trvať až do konca mesiaca. Uviedol to zdroj oboznámený s priebehom rokovaní.

Zástupcovia Kanady a USA obnovili rokovania o úpravách pôvodnej NAFTA z roku 1994 potom, ako sa minulotýždňové diskusie skončili neúspechom. Zmena podmienok v rámci NAFTA bola jedným zo sľubov Donalda Trumpa počas prezidentskej kampane. Podľa neho je NAFTA v pôvodnej podobe pre USA zlá a Američania ju takú nikdy nemali podpísať.

Američania začali rokovať s Kanadou až potom, ako sa dohodli na nových podmienkach s Mexikom. Podporený dosiahnutím dohody s Mexičanmi Trump vyhlásil, že ak sa nepodarí zabezpečiť "férovú dohodu" aj s Kanadou, Washington uvalí na autá vyrábané v Kanade dovozné clá. Zároveň dal najavo, že Kanada nakoniec nemusí byť súčasťou upravenej dohody o voľnom obchode na severoamerickom kontinente. "Nie je to politická nutnosť," vyhlásil Trump.

USA požadujú najmä zmeny na kanadskom trhu s mliečnymi výrobkami, ktorý je do veľkej miery uzatvorený, čo znevýhodňuje amerických vývozcov. Lenže práve tento sektor je pre Kanadu citlivý. V tejto súvislosti kanadský premiér Justin Trudeau nedávno uviedol, že "zlú dohodu nepodpíše".