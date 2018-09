Národný investičný plán je implementačný dokument pre vládu

dnes 13:46 -

Pilotná verzia návrhu Národného investičného plánu na roky 2018 až 2030 je implementačný dokument pre vládu. Pre TASR to uviedol o pláne, ktorým by sa mal v budúcnosti zaoberať vládny kabinet, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Dokument je z dielne úradu a vznikal približne rok a pol.

NIP sa bude aktualizovať, keď vláda schváli dlhodobú víziu a stratégiu rozvoja Slovenska, dodal úrad. Podľa zverejneného materiálu sa pilotná verzia NIP týka dopravy, energetiky, informatizácie a elektronických komunikácií, vzdelávania, výskumu a inovácií. Ďalej sú to zdravotníctvo, životné prostredie, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, sociálna inklúzia a zamestnanosť a regionálny rozvoj. Pôvodný návrh dokumentu je rozšírený o ciele Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Plénum parlamentu a parlamentné výbory by sa podľa ÚPVII mali zaoberať Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorú predloží vláde do apríla budúceho roka.

Vízia a NIP budú záväzné na úrovni orgánu, ktorý ho prijíma, čiže na úrovni vlády. „Našou ambíciou je prekonať volebný cyklus, preto sa robili napríklad národné priority Agendy 2030,“ priblížil úrad.

Starnutie populácie, nízka inovačná výkonnosť hospodárstva, prehlbujúce sa regionálne rozdiely a iné veľké výzvy, ktorým čelí Slovensko, sú podľa neho odolné voči politickým cyklom. Akákoľvek vláda vzíde z budúcich parlamentných volieb, pomenuje rovnaké problémy, uzatvára ÚPVII.