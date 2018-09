Nízke náklady, množstvo turistov: Skúsme lacné lety do Kene!

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 12:15 -

Minister pre cestovný ruch Najib Balala pre agentúru Bloomberg povedal, že vláda vyvíja stratégiu, aby dostala turistov do Mombasy, druhého najväčšieho mesta Kene. Priblíženie sa Ryanairu a easyJetu má pre krajinu zmysel, pretože väčšina jej dovolenkárov pochádza z európskych krajín.



Lety do Kene by ale výrazne presahovali časy súčasných letov nízkonákladoviek. V súčasnosti lieta easyJet najďalej do Egypta, čo je asi 5 hodín letu z Londýna, Ryanair do Maroka, takmer štvorhodinový let z Dublinu. Do rôznych európskych miest je to často pod 3 hodiny. Z Londýna do Mombasy je to až 11 hodín. Napriek svojej reputácii, krátke európske lety easyJet a Ryanair sú vychytené, najmä vďaka lacným letenkám, ktoré začínajú na 1 eure plus daň. Je otázne, či by takéto lety s obmedzenou batožinou, či obmedzeným komfortom na palube, boli rovnako populárne pre oveľa dlhšie cestovanie.

Agresívne nízkonákladové letecké spoločnosti sú neraz obviňované z toho, že znižujú zisky v už aj tak z podnikateľského hľadiska náročnom leteckom priemysle. EasyJet má problémy s nadmernou rezerváciou, častým zrušeniam a odmietnutiu nárokov na kompenzáciu. Ryanair vlani zrušil 18 000 letov, pretože nesprávne naplánoval dovolenku pre svojich pilotov.

Keňa sa pokúša posilniť svoj sektor cestovného ruchu po napätom období povolebných bezpečnostných problémov z roku 2017. K tomu navyše pribudli negatívne cestovné odporúčania vydané niektorými západnými štátmi. Balala predtým povedal, že cestovný ruch mal nedostatočnú výkonnosť kvôli obmedzenej leteckej kapacite. Cestovný ruch je kľúčovým devízovým príjmom pre Keňu, pričom odvetvie prinieslo 119,9 miliardy šilingov (1,2 miliardy dolárov) v roku 2017, pod národných štatistík. Nárast počtu medzinárodných letov do Mombasy a celkovo do Kene by takmer určite dokázali podporiť cestovný ruch. Východoafrický národ v minulom roku pritiahol viac ako 1,4 milióna turistov. Lákadlom sú rôznorodé atrakcie, od pláží, vysočiny, safari parkov, rezervácií až po historické pamiatky.

Nízkonákladoví dopravcovia budú konkurovať leteckými spoločnosťami ako Kenya Airways, ktorá už lieta do destinácií v Európe, v októbri by mali predstaviť svoj prvý priamy let do USA. Ethiopian Airlines, najväčšia letecká spoločnosť v Afrike, lieta priamo do Mombasy cez Addis Abebu.