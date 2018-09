Americký akciový trh oslabil už tretí deň po sebe

dnes 10:31 -

Americký akciový trh vo štvrtok oslabil už tretí deň po sebe, keďže technologické firmy druhý deň výrazne klesali. Zlacneli aj akcie energetických spoločností a bánk, ale priemyselné firmy posilnili. Index S&P 500 si odpísal 0,4 percenta a uzavrel na úrovni 2 878,05 bodu, technologický Nasdaq si pohoršil o 0,9 percenta na 7 922,73 bodu, index menších spoločností Russell 2000 klesol o 0,8 percenta na 1 714,47 bodu, ale priemyselný Dow Jones si prilepšil o 0,1 percenta na 25 995,87 bodu.

Trh ovplyvňovalo to, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa možno uvalí clá do 25 percent na ďalšie čínske tovary, a to v hodnote 200 mld. USD. Ide o takmer 40 percent dovozu tovarov, ktoré vlani do USA z Číny prišli. Čína sa vyjadrila, že je pripravená na odvetu "nevyhnutnými protiopatreniami", pričom už skôr zverejnila zoznam amerických tovarov za 60 mld. USD, ktoré by boli terčom odvety. Francis Tan z UOB Private Bank si však nemyslí, že Čína v odvete siahne po výraznej devalvácii jüanu. "Obrátia sa na iné necolné opatrenia," uviedol.

Japonskému akciovému trhu sa tiež nedarilo. Hlavný tokijský index Nikkei 225 v piatok oslabil o 0,8 percenta a uzavrel na úrovni 22 307,06 bodu.