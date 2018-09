Na Slovensku sú v prevádzke tri ekodukty, v príprave už je zelený most na D3

dnes 16:01 -

Cesty, diaľnice aj železnice pretínajú územia, na ktorých žijú zvieratá a v mnohých prípadoch im znemožňujú migrovať. Táto situácia môže prerastať aj do kolízií zvierat s dopravnými prostriedkami. Zabrániť podobným problémom by mali takzvané ekodukty, zelené mosty pre zver. Na Slovensku sú zatiaľ tri, v príprave už je výstavba ekoduktu na úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. Environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v rámci krajín karpatského regiónu je cieľom projektu Transgreen.

Na spoločnom postupe pri plánovaní dopravných koridorov s ohľadom na voľne žijúce zvieratá sa dohodla Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spolu so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a odborníkmi z oblasti dopravy, územného plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu.

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) na stredajšej konferencii venovanej tejto problematike uviedol, že pri navrhovaní ciest je už v zárodku potrebné dávať dôraz aj na prírodu. "Táto krajina má jednoducho vzácne biotopy, ktoré nemôžeme len tak preťať, rozseknúť bez toho, aby sme ich neprepájali," zdôraznil.

V súčasnosti sú na diaľničných úsekoch na Slovensku v prevádzke tri ekodukty, a to na úseku D1 Mengusovce - Jánovce, D1 Važec - Mengusovce a D2 pri obci Moravský Svätý Ján. Vďaka nim sa podľa NDS znížil úhyn zveri v roku 2017 oproti roku 2016 o 11,4 %.

Podľa štátnej tajomníčky rezortu dopravy Ladislavy Cengelovej to momentálne vyzerá tak, že budú navrhnuté ďalšie dva ekodukty. Na základe migračnej štúdie z roku 2017 by mal nový zelený most vzniknúť aj na R2. "Konkrétne, ten úsek je na konci pri Lovinobani, kúsok od Lučenca a je to na pomedzí nami pripravovaných úsekov," opísal investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek s tým, že s rozvojom diaľničnej siete sa budú objavovať aj ďalšie koridory. Aktuálne v príprave je výstavba ekoduktu na už zrealizovanom úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa je plánované na začiatok roka 2019. Cena jedného ekoduktu cez štvorpruhovú diaľničnú stavbu sa podľa Hájeka pohybuje okolo 5 miliónov eur.

V rámci projektu Transgreen sú na Slovensku vytýčené dve pilotné územia – Kysuce, Malá Fatra a Strážovské vrchy na severozápade a územie od Cerovej vrchoviny až po ukrajinskú hranicu na juhovýchode. Podľa Jána Kadlečíka zo Štátnej ochrany prírody SR je na Slovensku nedostatok zelených mostov. "Ak by sme mali desaťnásobok ekoduktov na Slovensku, stále by to bolo málo, pretože sme preťali terajšími naplánovanými diaľnicami tzv. jadrové územia pre veľké šelmy, ktoré sa vyskytujú na Slovensku," priblížil.

Projekt Transgreen by mal zabezpečiť, aby diaľničná sieť budovaná na Slovensku umožnila zvieratám migrovať, a aby boli jednotlivé chránené územia prepojené. "Musíme nájsť spoločné riešenia pre ochranu prírody a tiež pre ľudí, ktorí radi cestujú rýchlo a zároveň bezpečne," skonštatoval ekológ WWF Cristian-Remus Papp. V projekte je pritom zahrnutých päť štátov – Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Ukrajina a Maďarsko.