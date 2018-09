Namiesto zloženia kaucie v hotovosti nasadia algoritmy

Zdroj: QZ

Kaucia je inými slovami peňažná záruka v súvislosti s väzbou v rámci trestného konania. Obvineného vzatého do väzby možno za určitých podmienok z nej prepustiť, ak on alebo iná osoba s jeho súhlasom zloží peňažnú záruku. Výšku peňažnej záruky určí súd, a to s prihliadnutím na majetkové pomery obvineného alebo inej osoby, ktorá ponúka zloženie peňažnej záruky, ďalej s prihliadnutím na povahu spáchaného činu a výšku spôsobenej škody. Nie však každý má na zloženie hotovosti, preto sa v Kalifornii od októbra 2019 namiesto nej zavedú algoritmy.



Kalifornský guvernér Jerry Brown podpísal zákon, ktorý nahrádza hotovostnú kauciu algoritmickým systémom. Mnohí ale poukazujú na zaujatosť algoritmických nástrojov na hodnotenie rizika, na základe minulého správania sa. Ide o počítačové systémy, ktoré sa používajú na výpočet týchto rizík v celom systéme trestného súdnictva. Nástroj je údajne rasovo zaujatý pri skórovaní ľudí s vyššou pravdepodobnosťou, že sa dopustia v budúcnosti trestného činu. Tento druh služby ponúkajú zvyčajne súkromné ​​spoločnosti, ich vzorce pre algoritmy na výpočet týchto skóre sú vo všeobecnosti brané za duševné vlastníctvo. Teraz, keď návrh zákona prešiel, musia tvorcovia politík zabezpečiť, že údaje a metodika hodnotenia rizík budú spravodlivé a transparentné. Objavujú sa ale skeptické hlasy, že tento systém nebude menej zaujatý ako tie predchádzajúce.





Veľká časť z týchto algoritmických systémov pracuje na základe údajov zozbieraných prostredníctvom systému trestného súdnictva. Policaji, probační úradníci, sudcovia, ani jeden z aktérov v systéme trestného súdnictva nerozumie spracúvaniu údajov, takže sa objavuje chyba zaujatosti. Niektoré algoritmy hodnotenia rizika berú do úvahy viac ako 100 faktorov, nedostatočná transparentnosť ale sťažuje zistiť, či faktory, ktoré algoritmus považuje za vplyvné, sa môžu týkať rasy, pohlavia alebo akejkoľvek inej demografickej oblasti. Existuje však určitý posun, niektoré spoločnosti sú pod tlakom, aby začali zverejňovať, ktoré faktory berú do úvahy pri výpočte skóre rizika a s akou váhou.