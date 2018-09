dnes 14:31 -

Čína vyčlení na rozvoj afrických krajín 60 miliárd USD (51,50 miliardy eur). Uviedol to v pondelok na otvorení čínsko-afrického fóra v Pekingu čínsky prezident Si Ťin-pching.

Podľa čínskeho prezidenta by zo 60-miliardového balíka zhruba 35 miliárd USD mala predstavovať priama pomoc a rôzne úvery vrátane zvýhodnených. Okrem toho by mal vzniknúť špeciálny fond na rozvoj v objeme 10 miliárd USD a 5 miliárd USD plánuje Čína vyčleniť na fond určený na podporu dovozu z Afriky. Vláda okrem toho bude podporovať čínske firmy v investovaní na africkom kontinente, pričom investície v najbližších troch rokoch by nemali byť nižšie ako 10 miliárd USD.

Čínske megaprojekty z minulých rokov už začali kontinent pomaly meniť. V Keni, Nigérii, Etiópii, Tanzánii, Angole a Maroku vybudovali čínske firmy kľúčové železničné trate, tisícky kilometrov ciest, postavili nemocnice a viacero vládnych budov.

Podľa niektorých analytikov mnohí africkí lídri vítajú čínske investície ako alternatívu k často vlažnému prístupu USA a Európskej únie k africkému kontinentu. Kritici ale upozorňujú, že rozsiahle projekty Číny predstavujú pre Afriku dlhovú pascu a navyše, miestne obyvateľstvo z nich často veľa nemá. Poukazujú na to, že Čína investuje v Afrike s cieľom získať čo najviac nerastných surovín, aby podporila vlastnú ekonomiku, projekty, ktoré financuje, neberú ohľad na životné prostredie a veľký počet pracovníkov na tieto projekty si dovezú firmy z Číny, namiesto toho, aby dali prácu miestnemu obyvateľstvu.

Si Ťin-pching na to reagoval a uviedol, že bude dôležité, aby peniaze smerovali do dôležitých projektov a najmä do projektov, ktoré budú pre miestne obyvateľstvo prínosom a zlepšia jeho kvalitu života. "Dúfam, že naši podnikatelia budú konať v súlade so sociálnou zodpovednosťou a rešpektovať lokálnu kultúru a tradície," dodal čínsky prezident. "Spolupráca Číny a Afriky musí poskytnúť obyvateľom Číny a afrických krajín hmatateľné výhody a úspechy, ktoré bude vidieť, ktoré bude cítiť," povedal.

Záujem o Afriku je zo strany Číny momentálne ešte väčší než v nedávnej minulosti. Dôvodom je rast obchodného konfliktu medzi USA a Pekingom. Washington by už tento týždeň mohol oznámiť ďalšie dovozné clá na čínske produkty, tentoraz za 200 miliárd USD a Peking chce toto riziko kompenzovať posilnením obchodu s inými regiónmi.

Ďalším dôvodom sú bezpečnostné otázky. Minulý rok Čína otvorila svoju prvú vojenskú základňu mimo čínskeho územia vo východoafrickom Džibutsku, odkiaľ podporuje operácie mierových síl OSN. Peking má záujem aj o zvýšenie predaja svojich zbraní do Afriky.