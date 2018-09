Finančné omyly: Mozog vám našepkáva zle, 6 trikov ako proti tomu zakročiť

Zdroj: grow

Foto: getty images

dnes 0:38 -

Peniaze sú mimoriadne emocionálnou záležitosťou. Majú tendenciu vytvárať podvedomé predsudky, ktoré si neuvedomujeme. Pri procese rozhodovania nás tieto predsudky odvádzajú od toho, čo je racionálne. Prvým krokom, ako sa predsudkov zbaviť, je ich identifikácia.



1. Mentálne účtovníctvo

Jedno euro je vždy len jedno euro. V niektorých prípadoch ale zaobchádzame s peniazmi, akoby by sme ich našli na zemi. Napríklad ak máme preplatok vo faktúre, pri vrátení daní, či získanie finančnej odmeny. Ak sa chcete zbaviť predsudku „obeda zadarmo“ nastavte si vopred parametre. Musíte presne vedieť, kam vaše peniaze smerujú a odkiaľ môžu prichádzať. Nepodvádzajte, ak viete, že máte nárok na pravidelný bonus, urobte z toho pravidlo, že z neho budete určitú časť investovať. Stále získate odmenu, ale celú ju neminiete na okamžité potešenie. Informujte svojho blízkeho o vašom pláne pravidelného investovania, to je dôležité z hľadiska výdrže. Je ľahké niečo si sľúbiť a potom to nedodržať. Prizvanie ďalšej osoby do hry vám pomôže zachovať si zodpovedný prístup.





2. Predsudok spätného pohľadu

Možno ste si nechali ujsť šancu kúpiť si akcie Facebooku, aj keď ste tušili, že by to mohlo byť výnosné. Alebo naopak, možno ste cítili, že firma má finančné ťažkosti ešte mesiace predtým, než začala s prepúšťaním, ale nič ste neurobili. Teraz sa zožierate, že ste to všetko vopred vedeli, ale nič ste nepodnikli. „Hindsight bias“ je fenomén typu „ja som to vedel“. Minulá udalosť je dnes výraznejšia, alebo predvídateľnejšia, než sa vtedy javila. To nás môže zvádzať k nezodpovednému správaniu sa, akceptujete aj riskantnejšie investičné príležitosti alebo nadmerne reagujete na posuny na trhu. Skúste zvážiť výhody a nevýhody ešte predtým, ako urobíte nejaké veľké rozhodnutie. Nielen, že si pripravíte logickú analýzu, ale neskôr sa môžete pozrieť späť na celý váš rozhodovací proces, ak sa objaví výčitka z potenciálnej straty. Uistíte sa, že ste v tom čase urobili to najlepšie, čo bolo možné na základe informácií, ktoré ste mali k dispozícii. Naša myseľ si rada tvorí jednoduché vzorce, ktoré sú ľahšie potvrdené ďalším podobným prípadom ako vyvrátené opačnou situáciou. Budúcnosť nepoznáme, minulosť ale áno a preto v nej hľadáme poučenie. Problém nastáva, keď začneme veriť, že sa história opakuje.





3. Krátkodobé videnie

Krátkodobé potešenie dokáže zničiť váš finančný život. Kľúčom k tomu, aby ste dokázali šetriť a nepodliehali tlaku emócií je, že tento pocit bude vychádzať nielen z vášho mozgu, ale aj srdca. Musíte ísť ďalej než len jednoducho vizualizovať svoje ciele a vytvárať si k nim emocionálne puto. Pomôcka sa nazýva duševná prezentácia. Vytvoríte si živú prezentáciu toho, ako by ste chceli, aby vyzeral váš život. Túto predstavu následne nechajte preniknúť do vašej duše.







4. Pštrosí efekt

Samozrejme, mnohí z nás radšej stračia hlavu do piesku, než by sa mali zaoberať stresovými situáciami, ako je omeškanie splátok dlhu, hypotéky, či podanie daňového priznania. Väčšina ľudí je pod vplyvom emócií. Dokázať prepnúť z nepríjemných finančných informácií na pozítve, je mechanizmom vyrovnania. Hoci vieme, že ignorovanie problémov veci len zhoršuje, máme v sebe inštinkt zakorenený hlboko v limbickom systéme, čo znamená, že je ťažké ho zmeniť. Najlepšie urobíte, ak uznáte svoje pštrosie tendencie a zvážite zásah experta. Musíte získať podporu (priateľa alebo partnera) s cieľom pomôcť vám pri príprave plánu na protiútok.







5. Ukotvenie

Ide o podľahnutie východiskovej informácii. Ak hľadáme odpoveď, náš mozog má tendenciu začať pri poslednej informácii, ktorú dostal. Čím ďalej sa od kotvy chceme vzdialiť, tým väčšie mentálne úsilie si to vyžaduje. Pritom mentálne úsilie si vyžaduje energiu, ktorú mozog šetrí, najmä ak je jej nedostatok. Viaceré štúdie potvrdili, že pod vplyvom stresu je efekt ukotvenia ešte silnejší. Ak ste na svojej súčasnej pracovnej pozícii nedostatočne ohodnotení, môže to ovplyvniť ako vnímate svoju hodnotu vy, alebo ľudia z vášho okolia. Pri niektorých pracovných pohovoroch sa otázka o predchádzajúcom plate zámerne vypúšťa. Musíte poznať svoju trhovú hodnotu, aby ste mohli podporiť svoju platovú požiadavku. Ale majte na pamäti, prvá ponuka je východiskovým bodom.







6. Únava pri rozhodovaní

Možno klikáte na rôzne reklamy na Instagrame pred spaním, možno si dáte svoj obľúbený nápoj po skončení práce, alebo zakotvíte v obchode s potravinami na ceste domov. Je pravdepodobné, že sa vždy prejavia účinky únavy pri rozhodovaní. Prieskumy dokazujú, že čím viac možností máte k dispozícii, tým ťažšie budete robiť ekonomicky rozumné úsudky. Zdá sa, že rozhodovanie je ako práca svalu. Rovnako ako keď na konci dlhého tréningu už bežíte pomalšie a pohyb je čoraz nepríjemnejší, aj vaša schopnosť robiť rozumné rozhodnutia sa časom vyčerpá po sérii malých rozhodnutí. Keď máte pred sebou vážnejšiu otázku, skúste sa jej venovať hneď ráno, keď máte síl najviac. A vyhnite sa impulzným nákupom. Vylúčte toľko bezvýznamných možností, koľko len môžete. Skúste sa obliekať do práce uniformovane, choďte rovnakou cestou každý deň a neznervózňujte sa tým, čo by ste mali pripraviť na večeru.