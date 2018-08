dnes 15:01 -

Slovensko neprišlo o investíciu čínskej gumárenskej spoločnosti Linglong. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano na margo medializovaných informácií o rozhodnutí čínskej firmy umiestniť svoju investíciu mimo teritória EÚ.

"Hovoriť preto o tom, že štát o túto investíciu prišiel, je úplný nezmysel. Faktom je, že pre spoločnosť Linglong boli z hľadiska jej podnikania zásadné nízke náklady na pracovnú silu a výška štátnej pomoci, pričom nešlo o investíciu s vysokou pridanou hodnotou. Krajiny mimo EÚ ako Srbsko, kam sa podľa medializovaných informácií rozhodli nakoniec investíciu umiestniť, nie sú v prípade štátnej pomoci limitované pravidlami a limitmi Európskej únie," spresnil Stano.

Hovorca rezortu hospodárstva potvrdil, že predstavitelia štátu sa pred rokom a pol stretli so zástupcami čínskej gumárenskej spoločnosti Linglong a ponúkli jej viacero možností a lokalít pre investície, a to nielen na východnom Slovensku. "Nikdy nešlo o strategický park Haniska pri Košiciach. Spoločnosť však už so štátom viac ako rok nekomunikovala. Išlo len o úvodnú fázu, keď bolo známe, že čínska spoločnosť oslovila aj iné krajiny v našom regióne. Rokovania nikdy neprekročili kľúčovú úvodnú fázu, ako je to v prípade veľkého množstva investorov, ktorí si len zisťujú podmienky," zdôraznil hovorca MH SR.

Denník Hospodárske noviny (HN) v piatok informoval, že "východu Slovenska unikla" (po BMW) ďalšia miliardová investícia. Čínske gumárne Linglong Tire, ktoré v Európe hľadali ucelený 100-hektárový pozemok pre svoju novú továreň, namiesto Košíc zakotvia v Srbsku. "Pre Srbsko sme sa rozhodli z dôvodu nízkych nákladov na prácu a energie," uviedla spoločnosť Linglong Tire vo vyhlásení zverejnenom burzou cenných papierov v Šanghaji, kde sú kótované jej akcie.

Korporácia, ktorá aktuálne uzatvára rebríček najväčších firiem v krajine China Fortune 500, pritom hľadala vhodnú parcelu pôvodne v strednej Európe. V hľadáčiku firmy s ročnými tržbami na úrovni dvoch miliárd eur boli Česko, Poľsko, Slovensko a Maďarsko. Medzi favoritov však patrili práve Košice. Číňania sa pritom podľa HN museli rozhodovať rýchlo, tlačil ich totiž čas. Gumárne majú od roku 2020 svoje pneumatiky dodávať poprednej európskej automobilke z Nemecka a zásobovať ju plánujú zo svojho európskeho závodu.