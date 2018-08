Zavedenie ciel na autá z EÚ zo strany USA by bolo podľa P. Žigu nešťastné

dnes 16:16 -

Ak by teda k nemu skutočne došlo. Žiga to uviedol po stredajšom rokovaním vlády v reakcii na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten vyhlásil, že USA zavedú na autá z EÚ 25 % dovozné clo.



"V prípade, že k tomu dôjde, nie je to dobrá správa pre svetový obchod, nielen pre európsky, ale ani pre americký, pretože predpokladám, že EÚ zavedie odvetné opatrenia," avizoval Žiga. Myslí si pritom, že táto špirála neprinesie nikomu nič pozitívne. "Som skôr za to, čo bolo dohodnuté, aby boli clá nulové," zdôraznil Žiga.



Aktuálne tvrdenia prezidenta Trumpa pritom vníma len ako vyjadrenia v rámci predvolebnej kampane. Oficiálne stanovisko americkej administratívy ešte nie je. "Takže budeme sa vyjadrovať až potom, keď to príde ako oficiálne stanovisko a budeme sa vyjadrovať spolu s ostatnými krajinami EÚ," vysvetlil minister hospodárstva. Obchod je totiž podľa jeho slov spoločná agenda krajín EÚ.



Zároveň chce slovenské pozície diskutovať s našimi najvýznamnejšími obchodnými partnermi ako je Nemecko alebo Francúzsko. Avizoval, že budúci týždeň absolvuje cestu do Nemecka, kde sa stretne s ministrom hospodárstva Petrom Altmaierom a budú hľadať aj v tejto veci spoločný postup. Zároveň by ho chcel pozvať na stretnutie ministrov hospodárstva krajín V4, ktoré by sa mohlo uskutočniť na jeseň.