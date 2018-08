Partizánske vloží do vlastného imania mestskej firmy 15.000 eur

dnes 11:16 -

Partizánska spoločnosť Vydavateľstvo Tempo bude mať vyššie vlastné imanie o 15.000 eur. Vklad zabezpečí mesto ako jej jediný spoločník, rozhodli o tom tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (21.8.).

Obchodná spoločnosť financie využije na kapitalizáciu návratnej finančnej pomoci v rovnakej výške. Tú jej poskytlo mesto ešte vlani koncom augusta na účel úhrady záväzkov z minulých období a overenia správnosti účtovníctva. Splatnosť pôžičky bola jeden rok. "Vzhľadom na to, že sa previerkou účtovníctva zistili chýbajúce finančné prostriedky vo výške viac ako 20.000 eur, ktoré sú predmetom trestného konania, a spoločnosť v posledných rokoch vygenerovala účtovnú stratu, nemá k dispozícii vlastné prostriedky, z ktorých by mohla pôžičku v dohodnutom čase splatiť," ozrejmila samospráva v dôvodovej správe k materiálu s tým, že firma preto podala 31. júla tohto roka mestu žiadosť o kapitalizáciu návratnej finančnej výpomoci formou vkladu do vlastného imania.

Mesto je povinné v plnom rozsahu prevziať záväzok za nový peňažný vklad do vlastného imania spoločnosti.

Firma okrem iného vydáva regionálne noviny a zabezpečuje regionálne televízne vysielanie.