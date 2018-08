Washington a Peking plánujú koncom augusta rokovania o obchode

dnes 8:16 -

Obchodné napätie medzi USA a Čínou by sa mohlo v najbližšom období zmierniť. Naznačuje to informácia z Pekingu, že do konca tohto mesiaca odcestuje do USA čínska obchodná delegácia, aby s americkými partnermi rokovala o riešení súčasných sporov.

Čínske ministerstvo obchodu oznámilo, že delegácia, ktorú povedie štátny tajomník ministerstva obchodu Wang Šou-wen, vycestuje koncom augusta do Washingtonu na pozvanie USA, pričom Wang Šou-wen by sa mal stretnúť s námestníkom amerického ministra financií Davidom Malpassom. Je možné, že návšteva sa uskutoční práve v období, keď by do platnosti mali vstúpiť ďalšie vzájomné dovozné clá. Najskôr USA 8. augusta oznámili zavedenie ďalších dovozných ciel na čínske produkty v hodnote 16 miliárd USD (14,13 miliardy eur), ktoré by mali začať platiť od 23. augusta a pár hodín na to odvetné clá oznámil Peking. Rovnako budú platiť od 23. augusta a na tovar v hodnote 16 miliárd USD.

Je to druhé kolo dovozných ciel v neustále sa stupňujúcej obchodnej vojne. Najnovšia informácia o rokovaniach čínskej delegácie so zástupcami amerického ministerstva financií by však mohla znamenať, že obe strany majú záujem túto situáciu zmeniť.