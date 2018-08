Overená metóda zarábania peňazí: Ani známa značka nie je všetko

Zdroj: CNBC; the motley fool

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:23 -

V rámci globalizácie nájdeme mnohé značky aj na miestach, kde by sme to skutočne nečakali. Napriek zdanlivej všadeprítomnosti McDonald's či Starbucks, v skutočnosti je to ale iná značka, ktorá má najväčšie zastúpenie po celom svete. Vlani mala spoločnosť Subway 43 912 obchodov, pričom na druhom mieste skončil McDonald's na 37 241 a na treťom Starbucks s 27 339 miestami. Toto číslo ale popiera ekonomickú realitu: zatiaľ čo McDonald's a Starbucks v posledných piatich rokoch väčšinou každoročne zvyšovali svoje tržby, tržby z predaja Subway sa od roku 2014 znižujú, za posledných 12 mesiacov je to pokles o 7,6 percenta. Krátko po tom, ako začal tento pokles, Subway začal zatvárať svoje predajne. V roku 2016 to bolo viac ako 350, vlani viac ako 800, tento rok ďalších 500.







Analytici poukazujú na niekoľko dôvodov, najmä na nedostatok inovácií. Zatiaľ čo McDonald's a Starbucks neustále vytvárajú nové produkty, aby sa mohli vyvíjať spolu s meniacimi sa spotrebiteľskými preferenciami, Subway zaostáva. Vlani predajca sendvičov oznámil svoj prvý veľký redesign, Fresh Forward, za takmer 20 rokov.



Aj tento vývoj poukazuje na to, že vlastníctvo franšízy nie je vždy tak ružové ako sa zdá. Spoznajte 5 najbežnejších úskalí, ktoré sa s takýmto druhom biznisu spájajú ešte pred tým, ako by vás neuvážené podnikanie mohlo dostať do finančných problémov.



Počiatočné náklady

Otvorenie prevádzky vám zhltne peniaze, to by nemalo byť žiadnym prekvapením. Môže vás ale zaskočiť, aké drahé je získať franšízu, a to najmä vtedy, keď zohľadníte náklady, ako napríklad povinné školenie a marketing, ktoré niektoré spoločnosti vyžadujú. Pred zakúpením franšízy si dôkladne preštudujte všetky požiadavky a uistite sa, že dávajú z finančného hľadiska zmysel.

Viazanosť prísnymi pravidlami

Jednou z priorít súkromného podnikania je byť sám sebe šéfom. Môže sa však v prípade franšízy veľmi ľahko stať, že v skutočnosti budete len dodržiavať príkazy a pravidlá niekoho iného. Mnohé právnické osoby majú zavedené prísne pravidlá, čo sa týka prevádzky. Dobrou správou je, že tieto firemné pokyny sú navrhnuté tak, aby vám pomohli úspešne riadiť vaše podnikanie a vytvoriť čo najväčší zisk. A vo väčšine prípadov už sú mnohokrát testované a efektívne implementované. Napriek tomu môžete získať pocit, že vám chýba sloboda, hoci ste ste dúfali, že k nej pomocou podnikania dostanete.







Absencia podpory, ktorú potrebujete

Výhoda franšízy spočíva v podpore zo strany silnej značky, ktorá vám pomôže zabezpečiť úspech. Poskytovanie podpory ale niekedy viazne. Môže sa stať, že firma vyhodnotí vašu polohu ako nezaujímavú, alebo spoločnosť utopí svoje zdroje do iných vecí. Časom tak môže prísť sklamanie, že platíte poplatok len za používanie uznávaného mena a nedostávate nič iné.

Odovzdáte časť vašich výnosov

Sila franšízy tkvie v podpore a uznávanej značke. Keď zákazníci uvidia vašu firmu, už budú vedieť, čo majú očakávať. Okrem toho budete mať kontakt na firemnú kanceláriu, ktorá vám pomôže v prípade potreby. A za to všetko musíte zaplatiť. Je to dobrý spôsob, ako prísť o príjmy z vášho podnikania.





Ostatní môžu znížiť vašu reputáciu

Jasným prínosom je zavedená značka, ktorú používajú viacerí. S tým sa ale spája určité riziko. V prípade, že niektorému inému franšízantovi vo vašej oblasti sa až tak nedarí v podnikaní, mohli by jeho chyby poškodiť aj reputáciu vašej firmy. Ak by niečo také nastalo, bude pre vás prilákanie a udržanie si zákazníkov neustále pretrvávajúcim bojom.

Nákup franšízy môže skončiť ako lukratívna skúsenosť. Ale môže tiež skončiť ako katastrofa. Pochopením nástrah, ktorým by ste mohli čeliť, ale aj s trochou šťastia, nakoniec urobíte to správne rozhodnutie.