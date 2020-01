Aj malé finančné chyby môžu mať trvalé následky: 5 oblastí, ktorým včas nevenujeme potrebnú pozornosť

Zdroj: marketwatch

Vekom prichádza skúsenosť. Prečo však čakať na múdrosť šedín? Financie sú oblasť, ktorej štúdium sa vám oplatí. A to doslova.

Mladí nešetria

Keď sa konečne dostanete k dobre platenej práci, razom na biedny študentský život zabudnete. Míňate s radosťou na veci, po ktorých ste vždy túžili, ale nemohli si ich dovoliť. Veľmi ľahko sa prispôsobíte novému životnému štýlu a zabúdate na príslovie, aby ste sa prikrývali perinou na akú máte. Ľahko sa totiž stane, že ani „kráľovský“ plat vám nedokáže pokryť mieru výdavkov. Kto by v tom čase pomýšľal na nejaké sporenie, či investovanie do budúcna? Pritom investovanie úspor namiesto konzumného nakupovania dokáže okamžité uspokojenia premeniť na uspokojenie dlhodobejšie.





Príliš konzervatívne

Mladí nemajú takú averziu k riziku ako starší, vyhľadávajúci skôr konzervatívnejšie spôsoby investovania. Držať úspory v dlhodobo v "zaručenom" fonde znamená, že návratnosť nebude nejaká extra zaujímavá. Prečo radšej neskúsiť na niekoľko rokov výnosy na akciových trhoch? Bez určitej vzdelanostnej hladiny to ale nepôjde. Mali by ste chápať, ako zvládnuť riziko investovania na akciového trhu, aby ste mohli presunúť značnú časť svojich peňazí do rizikových investícií.

Spoločenský status

Keď dosiahnete určité spoločenské postavenie, cítite akúsi povinnosť ponúknuť okoliu obraz svojho úspechu. Byt, v ktorom ste žili, vám už nestačí, kúpite si nové auto vyššej triedy, a veľa rôznych hračiek, ktoré vám majú pripomenúť, ako sa vám darí a dokázali ste chytiť život za pačesy. Niekto sa z tohto vlastníckeho kruhu nikdy nedostane, iný si včas uvedomí, že obraz o sebe nevytvára hmotnými statkami, ktoré vlastní.





Rozbehnutý vlak

Čakať príliš dlho so vzdelávaním sa o peniazoch je vážnou chybou. Čím skôr zistíte, že musíte niečo urobiť so svojou finančnou gramotnosťou, tým lepšie. Vzdelanie v čo najmladšom veku vás dokáže ochrániť pred mnohými chybami, často fatálnymi (oklamaní klienti nebankoviek o tom vedia svoje). Nič také sa ale v škole neučí, musíte sa prinútiť na samoštúdium. Pochopenie pojmov ako je domáci rozpočet, či úroková sadzba povoleného prečerpania vám pomôže nedostať sa do zbytočného dlhu.







Odkladanie uspokojenia

Po rozvode sa človek stáva posadnutý svojimi finančnými prostriedkami. Začne všetko preratúvať, robiť si tabuľky , šetriť. Na tom by nebolo nič zlé, pokiaľ hľadáte spôsob, ako šetriť a na čom, aby ste ušetrené prostriedky dokázali investovať. Zapísané čísla nepustia a ak sa vám podarí dosiahnuť určitý pokrok, dostaví sa aj pocit zadosťučinenia. Ale tak ako aj v iných oblastiach, aj tu existuje zdravá hranica, aby ste neboli na seba príliš prísni. Ilustráciou nech je príbeh chlapíka, ktorý sa po rozpade manželstva sústredil výhradne na peniaze. Hoci tvrdil, že v jeho samote by mu nesmierne pomohla prítomnosť domáceho mazlíčka, vždy to skončilo konštatovaním, že je to príliš drahé. „Všetky tie účty za veterinárneho lekára kvôli očkovaniam, nákup krmiva, výcvik, daň... Za všetko bude treba zaplatiť." Nakoniec ale hlas srdca zvíťazil. Stačila chvíľa na to, aby pochopil, ako mu štvornohý priateľ dokáže vyčariť úsmev na tvári a prináša radosť do života. Dnes už vie, že to stálo za všetky peniaze.