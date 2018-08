Najzaujímavejšia mena na obchodovanie je libra

Zdroj: CNBC

Foto:getty images

dnes 11:17 -

Britská mena by mohla stratiť alebo pridať až 10 percent, ak Spojené kráľovstvo nedospeje k dohode s Európskou úniou ohľadom budúcich obchodných dohôd. Povedal to pre televíziu CNBC Thanos Vamvakidis z Bank of America Merrill Lynch. "Ak sa nedospeje k dohode, libra môže byť slabšia asi o 10 percent, alebo aj viac. Ak sa dosiahne akákoľvek dohoda, ... libra môže posilniť o 10 percent. Nemyslím si, že by nejaká iná mena mohla mať v nasledujúcich mesiacoch takéto pohyby, "dodal Vamvakidis.

V pondelok klesla libra na 11-mesačné minimum voči doláru na 1,2920 dolára v dôsledku rastúcich obáv z Brexitu a rizika, že sa nedosiahne žiadna dohoda. Britský minister obchodu Liam Fox v pondelok uviedol, že Európska únia je tvrdohlavá a že šance na to, že sa nezrodí žiadna dohoda sú na úrovni 60 percent. Zároveň obchodné napätie podporilo dolár, ktorý tiež prispel k 11-mesačnej úrovni libry.





Vyjednávacie tímy chcú do októbra dosiahnuť dohodu o ich budúcom vzťahu, aby poskytli dostatok času na ďalšie schválenie parlamentmi. Avšak najdôležitejšie body v rokovaniach stále nie sú vyjasnené, neexistuje konsenzus v otázke írskej hranice, ako ani v budúcich obchodných opatreniach.

"Na začiatku budúceho roka buď bude na svete dohoda a libra sa posunie smerom hore, alebo nebudeme, a pôjde smerom dolu," povedal Vamvakidis a dodal, že "libra môže byť najzaujímavejšou menou na obchodovanie počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov."